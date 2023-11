Ha llegado el día. ‘Bosé’ ha irrumpido en la parrilla de Telecinco con el objetivo de que la audiencia pueda conocer la historia de la vida de Miguel Bosé. Este biopic de uno de los cantantes españoles más exitosos del panorama internacional permite descubrir cuál es el lado personal que se esconde tras el mito, motivo por el que este primer capítulo no ha dejado indiferente a nadie.

Ivan Sánchez y José Pastor han sido los encargados de dar vida a Miguel Bosé en la ficción. Desde muy pequeño, el intérprete de ‘Morenamía’ tuvo muy claro que no estaba dispuesto a seguir los pasos profesionales de Luis Miguel Dominguín como torero, razón por el que puso rumbo a Italia pese a que su padre se opuso rotundamente. Es por ello que el cantante se deshizo artísticamente de su primer apellido para acoger el de su madre e iniciar una trayectoria que le ha traído muchas alegrías y quebraderos de cabeza a partes iguales.

Miguel Bosé, a punto de ser padre junto a Bárbara Nascimbene

“Con un chorizo en la maleta me fui a Sicilia a rodar la película. Me enamoré de Bárbara, una compañera de reparto, pero era con otra con la que tenía escenas de cama”, ha explicado el intérprete que ha dado vida a Miguel Bosé. Sin embargo, con el paso de los días el cantante se fue dando cuenta de que realmente no estaba tan enamorado como creía de Bárbara Nascimbene, habiéndole sido infiel en diversas ocasiones con la actriz italiana Elsa Martinelli y con el político italiano Marco Pannella.

Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados cuando Bárbara le hizo saber que estaba embarazada. Tal fue la sorpresa de Miguel, que incluso se planteó casarse con ella, pero finalmente perdieron al hijo que esperaban en un accidente de moto. Es por ello que ambos tomaron caminos separados y Miguel siguió centrándose en su carrera laboral, en la cual comenzaron a surgirle interesantes propuestas.

No fue hasta el 26 de abril de 1977 cuando, definitivamente, nació una nueva estrella. Aunque Bosé era conocido por ser hijo de torero y de actriz, en la noche de ese mismo día brilló con luz propia al salir cantando y bailando públicamente. Lo hizo en ‘Esta noche… Fiesta’ desde el ‘Florida Park’ de Madrid, actuando entre artistas de la talla de Raffaella Carrà o Gloria Fuertes temas como ‘Linda’, uno de sus grandes éxitos.

El cantante prueba suerte en la paternidad (y falla)

Aunque había permanecido alejado de sus seres queridos, su padre y su madre no quisieron dejar pasar la oportunidad de permanecer entre el público para disfrutar de este memorable show. Cuando puso el broche de oro a su interpretación, Miguel recibió los vítores y aplausos de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional y también de sus familiares, aunque su relación nunca volvió a ser la misma.

Unos años después, y siendo ya un cantante mundialmente conocido, el artista decidió ser padre de la mano del que entonces era su novio, Pablo. Ambos optaron por el tratamiento de la gestación subrogada y en el primer momento no salió bien porque “los embriones no se habían implantado adecuadamente”. Una noticia que dejaba completamente roto a Miguel, que tuvo una conversación muy sincera con su madre, Lucía, en la que dejaban entrever que, aunque contaban con un carácter muy fuerte, su unión fue inquebrantable.