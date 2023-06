Un micro abierto deja en fatal lugar a Susanna Griso

La mañana transcurría como otra cualquiera en 'Espejo Público' hasta que un micrófono abierto traiciona a Susanna Griso. Desde el plató de Antena 3 se dio paso a un directo desde León para hablar con un opositor. Este se quedó el día para el que tanto había estudiado, el del examen oficial, encerrado en el baño de un establecimiento y fue "rescatado" in extremis. Pudo finalmente, llegar a dicha cita. Allí se encontraba una reportera del formato y, nada más empezar a preguntar, sucedió lo inesperado. Entre las voces de los dos protagonistas sonaba la voz de la presentadora. ¡Dale al play y descubre lo que dijo y que generó una complicada situación!

Vídeo: Antena 3. 'Espejo público'/ Twitter @srtacotilleo

"A mí perdonarme, osea, esta chica que no se ni cómo se llama, no me interesa verlo", se escuchó. Ante estas palabras la reportera miraba a cámara desconcertada y el entrevistado se mantenía en silencio. Pocos segundos después recuperaron la entrevista como si se tratara de un retraso en el sonido de la conexión cualquiera en directo. Susanna Griso no dijo nada más y el programa continuó con total tranquilidad.

Las redes sociales recogían rápidamente estas palabras entendiendo que se dirigían hacia la chica que allí se encontraba haciendo preguntas. "Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto", "Muy fuerte" o "La cara de la chica es un poema" le dedican alguno de los espectadores de este momento.