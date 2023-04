Michelle Calvó ('Desaparecidos'): "El deporte me ayuda a gestionar mi vida"

Michelle Calvó (31) interpreta a la agente Sonia Ledesma perteneciente a la unidad del Grupo 2 de 'Desaparecidos'. SEMANA habló con ella.

PREGUNTA: Sonia Ledesma es una mujer muy dura a la que le cuesta mostrar sus sentimientos, ¿te pareces a ella?

RESPUESTA: Como todos, creo que he pasado por todos los vagones del tren. Cuando era más joven era extremadamente confiada y abierta, los palos me hicieron más cerrada y pasó a darme mucho miedo mostrarme vulnerable y dejar ver mis sentimientos. Con el tiempo, aprendí que ahí me pierdo la mitad de la vida, de oportunidades y personas maravillosas, es decir, que estaba permitiendo que el miedo me arrebatara lo que me merezco: disfrutar, aprender y ser feliz. Ahora me muestro vulnerable, exteriorizo mis emociones para poder gestionarlas, a veces sola y otras en equipo, escucho y comunico muchísimo por respeto al amor, pero siempre de manera selectiva. Tengo un círculo de personas maravillosas con las que llevo a cabo todo esto. Mis personas vitamina no son muchas, pero se merecen mi “todo”, por lo que tengo que estar segura para dividir esa atención a más personas.

PR: El saco de boxeo es su modo de desfogarse y he visto en tus redes que también eres muy deportista. ¿a ti también te ayuda?

R: Desde que soy muy pequeña el deporte ha estado en mi vida. La gente me dice que tengo mucha fuerza de voluntad por ir a entrenar todos los días y yo les digo que cuando es tu estilo de vida, la fuerza de voluntad la necesitas para quedarte en casa sin entrenar cuando tienes que descansar. (Risas)

PR: ¿Qué deportes practicas?

R: Ahora mismo alterno diversos tipos de entrenamiento durante la semana y según las necesidades del momento. Hago entrenamientos de fuerza con máquinas y pesos libres en el gimnasio, también hago HITT (Entrenamiento de intervalos de alta intensidad) funcional y artes marciales. Como dices, en Desaparecidos tonteé con el saco, pero ahora es cuando de verdad sé lo que hago con él. Con el saco obviamente descargas mucha energía, pero a mí me ayuda a gestionar lo que me pase. Bueno, el deporte en general. Cuando salgo de entrenar, todo lo veo de una manera mucho más relajada y relativizo una barbaridad.

PR: ¿Qué tal ha sido la llegada de Edgar Vittorino a la familia de la comisaría?

R: Pues nosotros siempre presumimos de que al principio no nos llevábamos del todo bien, me refiero a Michelle y Edgar, pero nos dimos oportunidades, hablamos mucho, nos perdonamos y pasamos a ser inseparables. Lo quiero muchísimo y estamos super orgullosos y agradecidos de haber hecho ese proceso tan positivo y del que aprendimos tanto. Casualmente nuestros personajes vivieron el mismo proceso. Con el resto del equipo encajó perfectamente y enseguida. Es un grandísimo actor con mucha hambre de seguir creciendo y una maravillosa persona. En estas temporadas ha hecho un trabajo brillante, muy valiente y honesto y es un orgullo compartir trama con él.

PR: ¿Y cómo es trabajar con un actor del calibre de Juan Echanove, intimida un poco?

R: Intimidar no, la verdad. Siempre que tengo la suerte de estar en un proyecto con un actor o con una actriz que admiro tanto, lo que siento es felicidad, agradecimiento por la oportunidad y motivación para poder aprender y absorber todo lo que pueda de la experiencia de alguien de su talla. Me pasó exactamente lo mismo con Elvira Mínguez en su momento y me pasa ahora con Luis Zahera. Es un regalo de la vida y de la profesión poder compartir tiempo con ellos.

PR: ¿Va a haber cuarta temporada de 'Desaparecidos'?

R: Según la información que tenemos, no parece que se vaya a continuar y por agendas de todos los que estamos en la unidad, sería complicado.

PR: ¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas?

R: Pues viajar, pasar tiempo en mi isla tranquilamente con mi gente y mis hijos perrunos y gatuno, hacer deporte, bailar, dedicarme ratitos a mimarme (masajes, spa), ir a la playa y leer un buen libro mientras escucho música, surfear, escalar, hacer alguna ruta y estudiar. Me gusta seguir formándome en los campos que me interesan para desarrollarme con éxito en ellos.

PR: ¿Qué otros proyectos tienes?

R: Estoy inmersa en el rodaje de la tercera temporada de Entrevías y nos quedaría una cuarta temporada por delante. Entre estas dos, haré cine (aún no puedo hablar mucho de ello) y estoy desarrollando dos firmas: una línea de complementos nutricionales y productos deportivos y otra que tiene que ver con moda.