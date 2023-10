La malformación que Michael Terlizzi trata de ocultar en 'GH VIP 8'

Michael Terlizzi se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’. Su vínculo (y posterior enemistad) con Albert Infante situó al italiano en el ojo del huracán, que ahora ha protagonizado algún que otro acercamiento a José Antonio Avilés. Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que la vida del concursante no ha sido en absoluto sencilla, y que pese a trabajar como modelo, ha tratado de ocultar durante 30 años la malformación congénita con la que convive.

Pero, ¿cuál es la deformidad que padece Michael Terlizzi? La anomalía que el participante de ‘Gran Hermano VIP’ ha intentado ocultar ante las cámaras se llama sinostosis radiocubital, la cual le impide realizar ciertos movimientos de manera natural con el antebrazo. Así lo confesaba él mismo en 2109 durante su paso por ‘Grande Fratello’, la versión italiana del programa de Telecinco: “No puedo rotar mi brazo, nací así, no puedo hacer nada al respecto”, se sinceraba.

Aunque el entrenador personal no tenía intención alguna de hacer partícipes a los espectadores de su problema, su compañera Jessica Mazzoli se dio cuenta de las dificultades que padecía a la hora de moverse en determinadas ocasiones. Es por ello que a Michael no le quedó más remedio que abrir su corazón y revelar cuál es el problema físico con el que cuenta: “no, no se ve, lo escondo bien, lo hago desde hace 30 años”, contaba con total normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michael Gabriel Terlizzi ( @michaelterlizzi86)

No obstante, Michael no ha tenido reparo en admitir haber renunciado a su sueño de ser actor por este inconveniente: “No me toman mal, pero siempre he tratado de evitar una carrera televisiva, siempre es mejor no exponerse demasiado. No se ve, lo escondo bien, lo hago desde hace 30 años. Nunca acepté muchas cosas porque me molestaba”, aseveraba. Para él, se trata de “un impedimento” que podría condicionarle en la pequeña pantalla: “Siempre me han dicho que tengo cara de cine, veremos a ver si cuando salga mis brazos son un impedimento”, añadía.

¿Qué es la sinostosis radiocubital? La deformidad que padece Michael Terlizzi de ‘GH VIP’

Tal y como confirman los expertos del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, esta malformación es “una osificación heterotópica de la membrana interósea del antebrazo que bloquea los movimientos rotacionales, limitando de manera importante la realización de las actividades básicas de la vida diaria”. Una deformidad a la que parece haberse acostumbrado Michael, ya que se trata de algo apenas imperceptible para sus nuevos compañeros de programa y también para la audiencia.

Aunque el origen de este problema puede ser postraumático, “la forma más frecuente es la congénita”, según apunta la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Precisamente este último es el caso de Terlizzi, que convive con esta anomalía desde que nació y sin que le haya ocurrido ningún suceso grave posteriormente que haya empeorad sus condiciones.

De manera general, la sinostosis radiocubital se produce como consecuencia del desarrollo anormal de los huesos del brazo del bebé durante el embarazo. Y aunque es cierto que en ciertos momentos requiere de cirugía, no es el caso del italiano.