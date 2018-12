Michael Robinson anuncia que sufre cáncer

El ex futbolista Michael Robinson, comentarista habitual en Movistar+ y presentador de Informe Robinson en la misma cadena, de 60 años, ha confesado en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena Ser, conducido por Carles Francino, que le han detectado un cáncer con metástasis en estado muy avanzado para el que ya recibe terapia. “Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar”, ha dicho con una voz que mostraba su emoción.

Lo ha desvelado este mismo lunes

El exjugador del Liverpool ha contado que se notó un bulto en la axila el pasado 30 de octubre cuando “se sentía perfectamente” y que tras consultar con los especialistas le diagnosticaron un melanoma con metástasis. Un duro revés que se toma con positividad a pesar de que el diagnóstico no es bueno.

Ha seguido contando cómo fue el momento en el que se enteró de la triste noticia: “El primer día que me lo dijeron no sabía dónde estaba, no sabía cómo reaccionar”, ha contado. “Me dieron una noticia tremenda: ‘Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura’. Lo demás no me acuerdo de haberlo escuchado muy bien. Yo pensaba que era una pesadilla, que no era verdad”. Algo muy duro de vivir que ha querido compartir con todos sus seguidores.

