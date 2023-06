'Mi casa es la tuya' cambia de día in extremis en Telecinco

Telecinco ha vuelto a dar un giro de timón. Con muchos cambios en marcha, la cadena de televisión ha sorprendido de nuevo a sus espectadores, eso sí, esta vez no retirando nada de su parrilla. Al menos de momento. Hablamos de 'Mi casa es la tuya', programa presentado con Bertín Osborne y que en su quinta entrega cambiará de día de emisión. Y es que, según se ha revelado, a pesar de las audiencias cosechadas, se moverá del lunes en prime time al sábado en el mismo horario, sustituyendo así a 'Got talent stars'.

Esto provoca que mientras este lunes se emitió el espacio de India Martínez como invitada, el sábado le tocará el turno a Luz Casal. Con este cambio el formato de entrevistas a famosos competirá contra 'La Voz Kids' en Antena 3, el cine en Cuatro y TVE y en La Sexta con 'La Sexta Xplica'. Cabe señalar que 'Mi casa es la tuya' no había obtenido grandes datos en su vuelta a la cadena, pues si bien con Jesulín sorprendió para bien (11,2%), en otras ocasiones como con Ana Boyer y Fernando Verdasco la cifra se desinfló de forma considerable (7,8 % de share). Esto sumado a otros números se traduce en una media de 9,5% de share, el cual preocupó a las altas esferas. Esta razón y otras que desconocemos han provocado un nuevo movimiento en su programación.

Fue en el mes de abril de 2022 cuando Bertín Osborne terminó de emitir su anterior temporada. Durante un año entero su espacio ha estado desaparecido de la parrilla, sin embargo, ha vuelto con cambios y datos no demasiado halagüeños. Será pronto, muy pronto cuando se descubra el plan B que Mediaset ha ideado para la noche de los lunes, ya que se queda desierta tras la determinación que han tomado con 'Mi casa es la tuya'. Todo apunta a que podría ser 'Me resbala', el espacio presentado por Lara Álvarez' o 'La vida sin filtros', el programa conducido por Cristina Tárrega, dos opciones que están muy cerca de ver la luz y que la cadena no ha dejado de promocionar en los últimos días.

Fue el último fin de semana (10 de junio) cuando se emitió un refrito de 'Got talent', no obstante', los datos fueron especialmente malos. Tan solo un 6,1 % de share y poco más de 600.000 espectadores fueron testigos de ello, cifra que deja ver que debían hacer cambios apresurados. Esto ha llevado a los expertos a buscar una solución, confiando en que Bertín y sus a veces polémicas entrevistas ayuden a reflotar los datos.