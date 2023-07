Mercedes Milá, sin filtros sobre la cancelación de 'Sálvame' y el 'Deluxe': "Es un tema ideológico"

Mercedes Milá se ha convertido en la última invitada estrella del 'Deluxe'. Este viernes, 14 de julio, el programa de La fábrica de la tele se despide de la audiencia y lo hace a lo grande con una periodista que no tiene pelos en la lengua. La veterana presentadora no se ha callado nada y no ha dudado en lanzarle un recado a la cúpula de Mediaset por la cancelación de 'Sálvame' y su formato hermano de la noche de los viernes.

Mercedes Milá se ha sentado por última vez en el 'Deluxe' en "solidaridad" con el equipo que hay detrás de La fábrica de la tele. Ante esto, considera que la cancelación del programa, así como de 'Sálvame', es "horrible". Tiene claro que el fin de los dos formatos es "un tema ideológico". "No es que se acabe un programa, hay que militar. Porque yo milito con libertad, opinión, claridad y espectáculo", sentencia. "Lo que os pasó fue un desgarro que alguien en las alturas dijo que se acabó", deja claro.

Por otro lado, Mercedes Milá también explicaba que el hecho de querer sentarse por última vez en el 'Deluxe' también ha sido por "un tema ideológico" puesto que considera que ha sido un formato que se casa con "la libertad, la creatividad y espectáculo". Por último, en su despedida, la presentadora ha asegurado que todos los trabajadores de La fábrica de la tele tienen futuro y lanza un último golpe a la cadena de Fuencarral: "Si no os han sabido entender aquí, no os preocupéis, os entenderán en otra parte".

Mercedes Milá habla claro de la nueva paternidad de Bertín Osborne

Las declaraciones de Bertín Osborne después de que se conociera la noticia de su próxima paternidad provocaron que Mercedes Milá le dedicara un polémico vídeo en sus redes sociales. En el 'Deluxe' ha hablado abiertamente de lo que piensa y asegura que él ha tocado un tema muy sensible para todas las mujeres. "Ni de derechas, ni de izquierdas, ni mayores, ni jóvenes. De todas las mujeres. Lo tenemos a flor de piel, por eso a mi me salió ese borbotó. Me ha parecido que hablara así de un embarazo que él ha provocado... Que no se queje luego de que esa mujer se ha quedado embarazada y es un hijo no deseado", deja claro.