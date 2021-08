«Soy la que da la cara», se ha defendido la presentadora tras despedir en directo a Antonio Canales de ‘Sálvame’. Este abandonaba el plató a gritos tras conocer la noticia.

El despido de Antonio Canales de ‘Sálvame’ ha sido la noticia del día. El cese del bailarín, que le ha sido comunicado en riguroso directo, ha provocado una oleada de comentarios en las redes sociales, donde su nombre se ha convertido en trending topic en Twitter. Pero el revuelo que se ha montado en las plataformas digitales también se producía en el plató de Telecinco, donde los compañeros, y en especial Carlota Corredera, se han quedado atónitos cuando el bailarín ha abandonado el plató.

Antonio Canales sale a gritos del plató tras ser despedido

Los hechos sucedían así. La presentadora le decía ante los focos que la dirección de La Fábrica de la Tele ya no deseaba contar con sus servicios. El artista reaccionaba tranquilo, no sin antes soltar unas palabras cargadas de zascas contra el programa. Entre sus perlas más destacadas: «Sálvame se va a pique«, «Agotáis a la audiencia» o «Hay que reinventarse» han sido algunas de sus recomendaciones en su discurso de despedida.

Cuando ha concluido su testimonio, el espacio cedía tiempo a la publicidad. Ha sido entonces cuando el sevillano decidía irse del set, alzando el tono y visiblemente cabreado. Así lo ha contado la gallega: «Es verdad que él no sabía que le íbamos a comunicar esto en directo. Ha tenido libertad para decir lo que le ha dado la gana… Dijo que se tenía que ir un rato. Ha avisado a dirección. Creo que acababa el 31 de agosto. Decía Gema López que ha tenido su mejor tarde a la hora de aportar contenido y manifestarse. Pero no está teniendo un bonito final… Está a voz en grito en la recepción de Telecinco pidiendo su coche».

«Ha hablado en la publicidad con él. El tono era totalmente distinto al que ha tenido contigo», apuntaba Kiko Hernández. «A veces creo las redes son tu peor enemigo. Porque de pronto te envalentonas y te hacen perder la visión de la realidad. Y la realidad no es otra que en tu puesto de trabajo te han dicho que no vales. Pero no eres el primero que no vale para este puesto de trabajo. Que por aquí han pasado 14.000 colaboradores que hoy no están aquí… Bien porque se han ido ellos o bien porque la dirección ha dicho que no. Sigue siendo el número uno en su profesión, que es bailar».

«Lo tenía fácil para irse de una manera elegante»

«Él ha dicho que tiene varias ofertas encima de la mesa y que se quería ir con otras productoras, añadía el colaborador. «Si tenía otras ofertas lo tenía mucho más fácil para irse de una manera más elegante», le respondía la de Vigo. «Si yo decido cambiarme de cadena y me dicen prescindimos de ti, yo por inteligencia lo último que haría sería cerrarme puertas aquí. Daría las gracias y me voy con mi experiencia a otro lado».

«En la publicidad me ha dado una entrevista, y yo muy agradecido», anunciaba Hernández. «Me ha dicho absolutamente todo. Quién lo ha apoyado, quién no lo ha apoyado, quién ha estado a su lado, por qué se marcha, por qué cree que lo han echado, a dónde se va… Lo tengo todo. Está en el horno, ahora tiene que subir la masa».

«No soy tu enemiga, soy la mensajera»

Carlota Corredera no podría ocultar el sofocón. Tras su tenso encuentro con Antonio Canales reconocía el mal rato que había pasado . «¿Quién es el mensajero? ¡Yo!», decía. «Aunque haya dicho cosas que a mí no me hayan gustado y hay cosas que sí me han podido doler, porque este programa es mi familia, me alegro de que él llene y que pueda vivir de su trabajo. Él es el número uno, pero me parece un poco atrevido cuando te han dado toques de atención. Los directores le han dicho: ‘Tienes que intervenir más. te hemos fichado para que participes’. Si haces una media de 4 minutos en cinco horas y luego vienes a decir que el programa es una mierda…. Aquí hacemos autocrítica, somos los primeros que nos reímos de nosotros».

«He coincidido muy pocas veces con Antonio Canales. No tengo una relación con él. He intentado escucharle. Le he escuchado. Le he dicho estás enfadado… No se lo he dicho para picarle más. Oye, que yo no soy tu enemiga, que yo al final soy la mensajera. Conmigo lo he visto enfadado. Soy la transmisora de las noticias, que lo encajo. Soy la que da la cara y ya está. Es muy desagradable«, zanjaba. «Se ha expresado. Otra cosa es que haga daño. No sé cuál era su intención».