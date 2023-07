El inesperado mensaje de Ana Rosa a Máximo Huerta en su despedida

El 25 de julio de 2023 pasará a formar parte de la historia de la televisión nacional. Ha sido durante esta misma jornada cuando, tras casi 19 años de emisión ininterrumpida, El Programa de Ana Rosa ha llegado a su fin. Es por ello que su maestra de ceremonias ha pronunciado un emotivo discurso en el que se ha acordado de algunos de los compañeros que han pasado por su plató y que lo han convertido en uno de los más populares de todos los tiempos. Este es el caso de Máximo Huerta, con quien la periodista tiene una muy buena relación amistosa y así lo ha demostrado en esta última emisión del que había sido el buque insignia de Telecinco.

Sin poder evitar que las lágrimas cayeran poco a poco sobre sus mejillas, la presentadora ha tomado la palabra para hacer referencia al exministro de Cultura y Deporte: "Quiero acordarme de Máximo Huerta, de Óscar Martínez y de todas las personas que han pasado por aquí, pero sobre todo gracias a este equipo", aseguraba. Una manera de demostrar que sigue estando unida por un vínculo inquebrantable con el también periodista pese a que en los inicios del magacín matinal no fue del todo así.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta: del distanciamiento a la amistad

En una de sus últimas entrevistas en Viernes Deluxe, el que fuera político aclaró que "nunca se iba de cena con Ana Rosa". Tanto es así, que admitió que él "no era el que quería ser" en los primeros años de emisión de El Programa de Ana Rosa, llegando incluso a sentirse "ridículo y desubicado": "Es muy difícil estar en plató y que parezca que eres tú de verdad, hacer un personaje lo puede hacer cualquiera, pero parecerte al que tú eres es lo más complicado", señalaba el comunicador.

Aunque durante esa charla frente a Jorge Javier Vázquez indicaba que "Ana Rosa le daba miedo" al ser imposible para él decirle que había tomado la decisión de abandonar su puesto de trabajo de forma permanente, finalmente sí entabló una conversación con ella con la que tendieron puentes: "Fue una llamada muy quirúrgica con Ana. No hubo un ‘quédate, vamos a hablar’. Ana me atendió. Me pidió que abriéramos temporada juntos y fue muy bonito", recordaba.

El resto para ellos, es historia. Podría decirse que desde ese momento ambos han compartido confidencias y han forjado una amistad que sigue estando vigente pese pese al paso de los años. Es por este motivo por el que no ha resultado extraño para los espectadores que Ana Rosa Quintana recordara a Máximo Huerta en uno de los días más importantes de su carrera laboral antes de iniciar una nueva etapa en las tardes de Telecinco con TardeAR.

Pese a que la presentadora va a seguir siendo una figura clave dentro de Telecinco, su marcha de las mañanas después de haberse coronado como la reina de esta franja horaria ha provocado su inminente emoción. Ahora, después de haberse dedicado unas bonitas palabras con sus compañeros de plató, Ana Rosa tendrá que seguir batiendo récords en audiencia durante las tardes de la cadena de Fuencarral con un formato que ya promete dar muchas alegrías a su amplio currículum vitae.