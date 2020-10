«Sandra, por favor, déjame irme. Por favor, Sandra, por favor te lo pido. Te lo pido por favor», ha suplicado la joven tras ver las imágenes.

Melyssa ha vuelto a protagonizar un tenso momento en una de las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’. La que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha hecho frente a las imágenes en las que Tom aparece besando a Sandra, una de sus tentadoras. Un acto que ha provocado que la joven, totalmente destrozada, le suplicara a Sandra Barneda volverse a Villa Playa.

La organización del programa decidió ponerle en primer lugar las imágenes de Tom Brusse en las que desvelaba que su pareja le había sido desleal. Ante esto, la joven dio su versión de los hechos y explicó que todo sucedió cuando después de estar dos meses en Marruecos se volvió a España y se encontró con un viejo amigo con el que había mantenido una relación. Entonces, Melyssa estaba soltera y le había dejado claro al francés que no quería estar con él. «Yo me fui a Marruecos a vivir con Tom. Después de dos meses decidí marcharme a España porque estaba todo el día sola. Tom estaba todo el día haciendo sus cosas y no me dio el lugar que yo necesitaba en ese momento. No me daba cariño, no me daba atención… Así que efectivamente le dejé», admitía.

«¿Qué pasó? Que yo llegué a España me encontré con un chico con el que había estado y nos besamos. Después Tom vino, me dijo que le diera una segunda oportunidad, que me quería y que esta vez me iba a cuidar como yo me merecía. Yo le dije ‘Si nos damos una segunda oportunidad tengo que contarte esto que ha pasado porque si una relación empieza con una mentira, no va a funcionar’. Él decidió perdonarme», relataba.

Sin embargo, el hecho de que Tom contara delante de España este episodio, ha sentado como un jarro de agua fría para Melyssa. «Yo sé que fue un fallo porque una semana después no puedes dejar de querer a una persona. Solo fue un beso. Me arrepentí y se lo conté, otra persona se lo hubiera callado. ¡No son cuernos!», matizaba y hacía hincapié en que su chico estaba muy equivocado si pensaba que ahora podría devolvérsela.

Melyssa, destrozada tras ver los besos entre Tom y Sandra

Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Después de dar su versión de los hechos, Melyssa vio las imágenes de Tom besando a Sandra y metiéndose en la cama con ella. La joven no pudo terminar de ver las imágenes y se dirigió a la presentadora para pedirle que parara. Rota, y sin poder articular palabra, la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ comenzó a gritar y a suplicar que se quería marchar. «Sandra, por favor, déjame irme. Por favor, Sandra, por favor te lo pido. Te lo pido por favor», le decía mientras que se caía al suelo al sentir el impacto del momento.

Por su parte, Barneda intentó tranquilizar a la participante, aunque sin éxito. Quien logró que se calmara fue Melodie, quien intentó que su compañera abriera los ojos. «No te puedes hundir por un mierda así. No te puedes hundir por un tío que te ha hecho eso. Le mirabas el móvil, que ‘no le dejabas ser él’. Él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo. Y encima tú machacándote por los celos», decía.

«No puedes pensar en que no vas a encontrar a nadie como él. Ese es el tema. Que no encuentres a nadie como él. Era todo fingido. Fuiste a la casa, le dijiste todo y, ¿de qué le ha servido? No le importas. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos Melyssa, que no te merece un tío así», proseguía, aunque sin conseguir que la joven regresara a la hoguera. Por otro, el resto de compañeras no podían evitar mostrar su preocupación por Melyssa y todas coincidieron en que no se lo merecía.

Mientras que Melyssa está viviendo una de las peores experiencia de su vida, Tom ha dejado claro que se lo está pasando en grande en el programa. El joven ha hecho hincapié en que está empezando a tener sentimientos por Sandra, aunque reconoce que se siente dolido cuando ve imágenes de su chica llorando.