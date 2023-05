Mediaset seguirá contando con la productora de Sálvame: “Tienen nuevos proyectos”

Desde que se hiciese pública la cancelación de Sálvame no se ha hablado de otra cosa. ¿Qué pasaría con los colaboradores? ¿Qué ocurriría con el equipo? Todo el mundo ansiaba saber cuál sería el futuro de los miembros del programa de La Fábrica de la Tele tras el 23 de junio. La supuesta tensa relación que mantiene la productora con la cúpula de cadena ha sido el tema de conversación central, después de que sus productores confesaran que se enteraron del final de Sálvame por la prensa. Todo era una gran incógnita. Hasta hoy. SEMANA ha podido saber que el futuro del equipo de Sálvame está en Mediaset. La cadena confiará en La Fábrica de la Tele para nuevos proyectos.

Parecía que tras la desaparición del programa vespertino, su productora tenía los días contados en Telecinco. Se han escrito cientos de artículos augurando el final de la relación entre Mediaset y La Fábrica de la Tele. Nada más lejos de la realidad. El propio consejero delegado del grupo aseguraba hace unos días que seguirían contando con la productora en el futuro, y así será. La cadena ya ha comunicado esta misma mañana a sus responsables que ellos serán los que pongan en marcha nuevos formatos de corte similar en el grupo. La esencia de Sálvame no morirá.

Esta noticia llega justo dos días después de que La Fábrica de la tele publicase unas imágenes que hacían saltar todas las alarmas. Un vídeo en el que se podía ver el nombre del programa, 'Sálvame', en la arena de la playa y en el que escribían tres puntos suspensivos. A partir de ahí, todos los medios y las redes sociales se llenaron de teorías. La marcha del formato y de sus protagonistas a la competencia era una de las que sonaban con más fuerza. Finalmente, no será así. Aunque aún queda por saber quiénes serán los afortunados que consigan estar en estos nuevos proyectos que prepara la cadena con la productora.

SEMANA ha hablado con varios miembros del equipo que se muestran esperanzados con esta comunicación de la productora: “Ha sido un bálsamo para todos. Estos días ya había gente echando curriculum en otros programas de la cadena. No se sabía que futuro íbamos a tener, pero parecía bastante incierto”. Se desmienten así los rumores que aseguraban que los miembros del equipo de Sálvame serían objeto de un Expediente de Regulación de Empleo y que no tendrían hueco en otros programas de la cadena, aunque Mediaset ya se había encargado de negarlo a primera hora de esta tarde con una escueta comunicación: “Desde Mediaset no se impide que otras productoras contraten a personal de La Fábrica de la Tele. Es falso”.