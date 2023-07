La Fábrica de la Tele no deja de recibir golpes este verano. Mediaset ha optado por no mantener el programa de reportajes 'Focus', que se emitía en la parrilla de Cuatro desde el pasado 6 de marzo. Tras la decisión de cancelar 'Sálvame' y darle las tardes a la productora de Ana Rosa Quintana, Mediaset le asesta un nuevo golpe a La Fábrica de la Tele.

Mediaset no levanta cabeza

Aunque no han trascendido los motivos de esta no renovación, no es descabellado pensar que la decisión de Mediaset de prescindir de 'Focus' tiene todo que ver son sus datos de audiencia. Si bien es cierto que el formato había remontado en las últimas entregas, con un 5,1% en su última emisión, no son cifras especialmente prometedoras a tenor de las expectativas.

La Fábrica de la Tele había intentado remontar los números dando un giro de 180 grados al formato. Desde el lunes 24 de abril, se añadió al reportaje principal una tertulia posterior en directo, conducida por la periodista Ana Francisco. Sin embargo, este cambio de guion tampoco resultó del todo convincente para los espectadores. Ante este panorama, el programa dirá adiós el próximo 31 de julio.

"Una cadena sin 'Sálvame', quizás tiene que salvarse"

La tendencia a la baja de los datos también se refleja en la cadena insignia de Mediaset, Telecinco. Ya lo predijo la colaborado Gema López el pasado 23 de julio, coincidiendo con el último adiós de 'Sálvame' tras 14 años liderando la franja televisiva de las tardes. Hoy sus palabras resuenan con contundencia. "Una cadena sin 'Sálvame', quizás tiene que salvarse".

Las nuevas apuestas de Telecinco no parecen estar enganchando al público. Ni 'Así es la vida', 'La vida sin filtros', '¡Vaya vacaciones!' y '¡Allá tú!' están siendo suficientes para remontar los índices de la cadena. De hecho, el pasado 5 de julio, firmó su peor resultado histórico en audiencias diarias, con un escaso 8,7% de cuota media de pantalla. La llegada de Ana Rosa Quintana a las sobremesas de Telecinco es la gran apuesta de Mediaset que espera recuperar el espacio perdido en un momento complicado de reformulaciones y apuestas que, por ahora, no están dando sus frutos.