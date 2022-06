Las Azúcar Moreno llevaban tres años sin tener relación directa con Mediaset y mucho menos apareciendo en sus platós de televisión, después de haber sido vetadas de manera oficial. Encarna y Toñi Salazar no jugaron bien sus cartas al participar en ‘Supervivientes’ en el año 2019, reality que abandonaron precipitadamente y con excusas que no convencieron a la cadena. Se sospechó que las cantantes tenían agendadas algunas actuaciones que coincidían con su estancia en la isla de Honduras, pero esgrimieron otros argumentos para explicar su marcha del concurso y, de paso, eludir la responsabilidad de pagar la multa por dejarles tirados. Jorge Javier Vázquez no se cortó y les abroncó en directo, para después desaparecer de la escena, al menos sí en los programas de la cadena. Hasta ahora.

“Ya no sois personas gratas en Mediaset y tardaréis mucho tiempo en volver a esta casa”, decía Jorge Javier Vázquez muy cabreado cuando tuvo a las Azúcar Moreno en el plató de ‘Supervivientes’ tras regresar de Honduras. Tres años después de este comentado veto que dio lugar a ríos de tinta, las Azúcar Moreno vuelven a aliarse con Mediaset para respaldar su primer festival de música englobado en el universo ‘Sálvame’ y que llevará por nombre ‘Sálvame Mediafest 2022’. Poco a poco, el festival va desvelando no solo los artistas que actuarán, sino también los colaboradores del programa que prestarán su talento para cantar a dúo las grandes canciones del verano con sus protagonistas.

Parece que Jorge Javier Vázquez se ha olvidado de que las Azúcar Moreno son, a su parecer, “unas liantas profesionales”. También ha preferido no recordar cómo ellas respondieron a sus duras palabras, asegurando que estaban sufriendo “un daño moral tremendo”. Ahora, con el paso del tiempo, concretamente tres años, el presentador conoció en directo que Encarna y Toñi Salazar estarían en el ‘Sálvame Mediafest 2022’, lo que le hizo reaccionar de manera extraña. Al principio se llevó la sorpresa y se mostró algo incómodo, para después tratar de restar importancia a lo sucedido, jugando incluso a esconderse detrás del sillón para no tener que enfrentarse a sus ‘enemigas’.

“Por lo que yo sabía, estaban vetadas en Mediaset”, decía al conectar en directo con las artistas: “Eso pensábamos nosotras también. Pero, ¿y por qué?”, preguntaba Toñi Salazar, aunque sin encontrar respuesta, pues el presentador también fingió no acordarse del motivo que les enfrentó en ‘Supervivientes’. En su lugar, Jorge Javier Vázquez se mostró ilusionado con su fichaje: “Estoy encantado con que las Azúcar Moreno vengan, pero aquí se veta y se desveta que podrían hacer un BOE”. Pero las chanzas no librarán al presentador de tener que ajustar cuentas con las cantantes, como así han querido dejarle claro en su conexión en directo: “Aparte de lo que vamos a hacer, tú, Encarna y yo tenemos pendiente una conversación, porque hay cosas que no entendemos, que no sabemos ni por qué han pasado. Pero lo hablaremos tomándonos un café”, anunciaba Toñi, la más guerrera de las hermanas en esta cuestión. “No tengo ningún problema en tener una conversación con vosotras”, accedía el presentador.

“Nosotras tampoco tenemos ningún problema contigo ni con Mediaset. Yo lo que quiero es que todo se aclare algún día. Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Simplemente fue una equivocación”, reconocía Toñi, que además no tuvo reparo alguno en confesar que criticó mucho a Jorge Javier en su momento: “Yo te puse verde”, a lo que su hermana Encarni quiso añadir para tratar de encontrar la paz y no entrar en cuestiones peliagudas: “Yo no vivo con rencor ni me gustar guardarlo. Lo importante es saber pasar página. Lo que pasó, pasó”. Ahora, dejando atrás el veto que dicen no comprender, se enfrentan a un reto y es incluir en su grupo a Terelu Campos para cantar juntas ‘Solo se vive una vez’ en el ‘Sálvame Mediafest 2022’ que ya ha comenzado a calentar motores.