Mediaset indemniza a Paolo Vasile con 6 millones de euros tras su salida

Paolo Vasile está ya fuera de Mediaset. El italiano colgó las botas como consejero delegado del grupo, pero antes de abandonar la compañía dejó todo muy atado, tanto que tiene pendiente un pago que está a punto de recibir. Ocho meses antes de dejar su cargo acordó una importante indemnización, la cual está fijada en seis millones de euros, lo que se traduce en tres anualidades de su sueldo. Así lo recogen en el informe anual de remuneración de los consejeros remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una despedida por todo lo alto y cuya compensación recibirá próximamente.

Todo se pactó en una junta de accionistas, donde se decidió incluir una cláusula en su contrato en la que se dejara cerrado el dinero que debía recibir a su salida como compensación a muchos años dedicado a la cadena de televisión. Ha estado unido más de 20 años a Mediaset, un incesante trabajo en el que ha proporcionado grandes beneficios a la misma, lo que les ha llevado a tener un gesto con él, aunque no recibirá la cantidad hasta la próxima junta de accionistas, tal y como cuenta El País. Todo un plus con el que comienza su jubilación y que engordará su cuenta corriente. Ese mismo día se discutieron otros asuntos como la salida de Mirta Dragó, ahora ya exdirectora de Comunicación y Relaciones Externas y quien ha sido sustituida por Sandra Fernández.

Al dinero que percibió el año pasado (1,8 millones de euros) se suma la retribución que pronto tendrá en su poder. Así reconocen su labor como consejero y todos los logros que ha alcanzado durante las más de dos décadas que ha estado al frente. Ya en su día sucedió con el anterior, Alejandro Echevarría, a quien se le entregó un bonus tras jubilarse después de 26 años trabajando como presidente de la compañía.

Ya en el 2019 Vasile anunció su voluntad de abandonar la cúpula, pero la pandemia cambió todos los planes. Vasile ha alcanzado que el grupo tenga altísimas audiencias y sea muy rentable, aunque los datos no les han acompañado los datos ni las cifras de espectadores. La temporada pasada no consiguió brillar y ahora están haciendo nuevos cambios como, por ejemplo, el nuevo código ético con el que pretenden ser estrictos. No quieren que productoras de la misma cadena carguen entre ellas, tampoco que los presentadores se metan en jardines políticos o que nadie abandone un plató por una causa injustificada.