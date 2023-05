Mediaset cancela Sálvame

Parecía impensable, que los rumores que no han parado de sucederse en los últimos meses no eran reales. Que el día no llegaría nunca. Hasta hoy. Mediaset, en un movimiento histórico, ha decidido cancelar Sálvame de manera fulminante. El grupo presidido por Borja Prado continúa sus cambios de cara a la nueva temporada y no le ha temblado el pulso a la hora de fulminar al que, hasta hace poco, era uno de los buques insignia de la cadena. El programa de Telecinco se despedirá de la audiencia el próximo 16 de junio para siempre, tras 14 años ininterrumpidos en las tardes de la cadena principal de Mediaset.

"El final de Sálvame no está cerca”, decía Belén Esteban hace unos días en las mismas páginas del diario que publica la noticia. El Mundo desvela que será en las próximas horas cuando se haga oficial el adiós del programa por parte de la cadena en una nota de prensa, que supondrá todo un tsunami mediático.