El periodista, escritor y presentador ha sido el último desenmascarado en el programa de Antena 3. «Venir a divertirse es maravilloso», confesaba.

Nueva sorpresa en la última gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Maxim Huerta, escritor, periodista, presentador y exMinistro de Cultura era el nuevo concursante desenmascarado del programa estrella de Antena 3.

Huerta, que hasta la fecha había cantado en los escenarios del programa bajo el disfraz de gamba, había dado algunas pistas sobre su identidad. «Aunque me encanta estar cerca de los humanos, este tatuaje siempre me recuerda de dónde vengo», «En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua, y, en especial, el oleaje de la Costa Blanca» o «Me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan» han sido algunas de las señas que ha ofrecido para ayudar a los investigadores a dar adivinar que era él quien se escondía tras el atuendo de crustáceo marino.

«En la vida hay muchas etapas»

Huerta se atrevía este miércoles con ‘Vente Pa’ca’, una canción de Ricky Martin. Tras quitarse la máscara, reconocía que ni él mismo sabía porqué se había animado a formar parte del espacio. «La vida hay que vivirla al máximo, en la vida hay muchas etapas y venir a divertirse es maravilloso, y sentirse otra vez como un niño», admitía.

«No me esperaba para nada que tuvieras el valor de estar ahí dentro», le decía Malú. Él respondía: «¡Yo tampoco!». Y explicaba que el secretismo para que nadie lo descubriera había sido total: «Solo lo sabían mis sobrinas Elsa y Olivia, se habrán divertido muchísimo más que yo. He estado callado sin decir nada», confesaba el presentador.