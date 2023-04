'MasterChef' da su versión tras descubrirse la intoxicación masiva en la grabación de exteriores de Valencia

'MasterChef' vuelve a estar en el centro de todas las miradas. No por la audiencia, la cual ha descendido desde que comenzara la nueva programación, sino por la intoxicación masiva que se le atribuye y que ha hecho saltar todas las alarmas. En concreto, en la prueba de exteriores de Valencia, donde al menos 70 comensales se sintieron indispuestos tras degustar las elaboraciones que hicieron los concursantes. Ahora ha sido el turno de la productora, que ha roto su silencio después del gran revuelo generado en redes sociales.

"Desde ‘MasterChef’ lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia, con quienes se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía", han explicado a La Razón desde Shine Iberia. "Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de ‘MasterChef’ en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen", añaden en su versión. Fueron muchos los que se sintieron mal, de hecho, la situación llegó incluso a Salud Pública, organismo que se puso en contacto con los afectados.

Mientras 'MasterChef' asegura que se cuidó cada detalle de los alimentos y que desconoce realmente qué pudo pasar, este asunto sigue dando que hablar. "En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos", explican.

Nos remontamos a la grabación de Valencia, donde todo el equipo se trasladó a la Ciudad de las Arte y las Ciencias y donde grabaron en los exteriores del Oceanogràfic. Por ello, los trabajadores del acuario se sentaron a la mesa y degustaron los platos junto al resto de comensales, sin embargo, hubo quien acabó en el hospital. "Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días", escribió uno de ellos. "Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas", comentaba indignada, un tweet que ahora ha privatizado. No ha podido evitar que esto copara titulares.

Pero, ¿qué comieron los afectados por la intoxicación? Aunque es una incógnita qué es lo que les sentó mal, lo cierto es que sí se sabe los platos que probaron aquel fatídico día. Al parecer, como entrante probaron un plato con mango y especias que representaba a la India en sus sabores; de primer plato una moluscada valenciana con ostra, almeja, salsa romescu y pesto con algas; de segundo plato suquet de lubina, guiso con coco, dátil y cacahuete y, por último, de postre una tarta de queso con algas.