Vicky Martín Berrocal se ha convertido en la concursante más polémica de ‘MasterChef Celebrity’ y, por ende, también la que más juego está dando en esta edición. Sin embargo, tanto protagonismo no ha sentado del todo bien a algunos de sus compañeros, que se han quejado públicamente de la actitud de la diseñadora, exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ tanto dentro como fuera de los fogones del programa.

Boris Izaguirre, el repescado de otra edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha tenido la oportunidad de compartir los fogones del programa estrella de TVE con Vicky Martín Berrocal. Una vez que la ha podido conocer no solo fuera del programa, sino también desde dentro, ha querido lanzar una lanza a su favor, pese a que muchos la consideren “la mala de la edición”. Además, subraya que esta opinión no es compartida por todos los concursantes, dado que Tamara Falcó sí que “se lleva muy bien con ella, porque no tiene filtro”.