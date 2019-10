5 Su plato, «chungo, chunguito»

Al final, la madre de Alba Díaz ha salido del paso preparando un plato que no le ha salido demasiado bien. El que avisa no es traidor, así que lo ha llamado «Chungo, chunguito» y lo ha presentado a Samantha, Jordi y Pepe. «No he sabido qué hacer, me he bloqueado», les explicaba.

