8 Lo que sucede «cuando estamos solos»

El chef le preguntó a Tamara: «¿A quién dejarías fuera del concurso si pudieras?». Ella respondía: «¡A ti!». El comentario no le hizo mucha gracia. Entre risas, comentaba a José Corbacho, invitado al talent culinario: «Cuando estamos solos no me dice esas cosas».

El ‘tonteo’ entre Jordi Cruz y Tamara Falcó en MasterChef