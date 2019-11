7 Las emotivas palabras de Jordi Cruz a Tamara

Uno de los momentos más especiales de la final tuvo lugar cuando Jordi tuvo la oportunidad de catar el menú final de Tamara. Cuando entró en el programa, desconfió de ella, «Pensé: a ver la niña pija qué va a hacer. No se va a tomar en serio el concurso. Se llaman prejuicios. En ti he descubierto una persona transparente, eres de las personas más nobles que he conocido en mucho tiempo y para mí has sido un descubrimiento bestial».

