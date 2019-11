La final de ‘Masterchef Celebrity’ ha sido una noche de sorpresas para Tamara Falcó. La joven no solo recibía la visita inesperada de su madre, Isabel Preysler, y de Mario Vargas Llosa, al plató del programa. Además, el chef Jordi Cruz le dedicó unas bonitas palabras que la dejaron sin aliento. Y tampoco esperaba un mensaje tan emotivo.

Jordi, emocionado, dedica un mensaje muy cariñoso a Tamara

A pocos minutos de que Tamara se alzara como ganadora del ‘talent culinario’, donde logró vencer al otro finalista, Félix Gómez, el cocinero catalán hizo un ejercicio de sinceridad y comentó ante los concursantes -y los millones de espectadores del programa- lo que pensó de Tamara cuando supo que formaría parte de la cuarta edición.

Y es que cuando entró en el programa, desconfió de ella. «Pensé: a ver la niña pija qué va a hacer. No se va a tomar en serio el concurso. Se llaman prejuicios. En ti he descubierto una persona transparente, eres de las personas más nobles que he conocido en mucho tiempo y para mí has sido un descubrimiento bestial».

Además, recordaba: «Hay que tener otra cosa importante: los principios. Y tienes unos principios que en los tiempos que corren hacen mucha falta». Tamara se sintió halagada al escuchar sus palabras. «Lo que dice Jordi me parece abrumador. Me llega al alma», reconocía.

Lo cierto es que ambos han tenido una química muy especial a lo largo del concurso. En cada nueva entrega los hemos visto tontear, entre bromas. Con lo que ha declarado el restaurador, no cabe duda: la admiración, el cariño y el respeto son mutuos.