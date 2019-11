Advertimos antes de que continúe leyendo, que esta noticia puede contener spoilers. Si eres muy fan de ‘MasterChef Celebrity’ y sigues con detalle cada miércoles los programas de este talent culinario, mejor que no continúe leyendo, porque Jaime Peñafiel ha filtrado por error quién es el ganador de la última edición del programa, aunque no haya sido su intención y tratase de jugar al despiste para no decirlo con todas las palabras.

El periodista, especializado en Casa Real, ha vuelto a escribir su habitual columna de opinión en el diario ‘El Mundo’, titulado ‘Cuando Franco se me apareció en 1984’. Aquí repasa los avatares del mundo del corazón y de la realeza, pero esta vez también se permitió la licencia de hablar de televisión, desvelando sin darse cuenta quién ha ganado ‘MasterChef Celebrity 4’, que aún se encuentra en pleno apogeo.

“Dicen que la sanción por revelar el nombre del ganador o ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ es de 100.000 euros. A pesar de ello, yo lo sé. Será una grandísima sorpresa. Mi querida amiga Isabel intentó que se lo dijera. A lo mejor, ella también lo sabe. Ya falta menos para que se haga público el nombre de la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ ¡¡¡Qué gran sorpresa!!! ¡No para mí, ni para su madre….!”, escribía Jaime Peñafiel, que sin decirlo lo dice todo.

Cierto es que Jaime Peñafiel no ha puesto con todas las palabras que Tamara Falcó presumiblemente es la ganadora de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, pero tanto juego literario le ha salido caro, porque todo el mundo se ha dado por enterado o al menos eso creen. El revuelo en redes sociales es mayúsculo, porque los fans del programa sienten que le han destripado el final del programa, despejando la gran sorpresa que, como Jaime Peñafiel mismo dice, no lo será tanto para él como para la madre de la protagonista.

Tamara Falcó, que ha reconocido que sus conocimientos en cocina eran nulos y que tuvo que pedir ayuda a la cocinera de su casa, la verdad es que se ha convertido en la gran sorpresa del programa. Se desenvuelve de maravilla entre los fogones de ‘MasterChef Celebrity’. Sus platos suelen ser los mejor valorados, para sorpresa incluso del jurado, pero también ha sabido conquistar a sus compañeros de programa. Habrá que esperar para comprobar si efectivamente Jaime Peñafiel ha hablado de más o todo se debe a un mero malentendido.