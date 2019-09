Tamara Falcó: así sorprendió a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

‘Masterchef Celebrity’ está siendo una verdadera escuela para Tamara Falcó, que se ha animado a dar una deliciosa sorpresa a su madre, Isabel Preysler, y a su novio, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

El error garrafal de Tamara Falcó del que todos se ríen

Dejó a su madre pasmada

La hija del Marqués de Griñón no es una experta cocinillas, pero le está cogiendo el gusto a poner en práctica sus habilidades como chef en las cocinas del programa de TVE1. Por eso se ha animado a preparar una sorpresa muy especial a su madre y a su novio.

La encarnizada guerra de diseñadores en los fogones de ‘Masterchef’

Unas alitas de pollo para la Preysler

La diseñadora de moda, ayudada por el personal de servicio de su casa, preparó una receta sencilla y clásica para su «mami». «Les hicimos una especia de alitas marinadas», le explicó a Jordi Cruz.

Tamara Falcó desvela para quién cocina en la intimidad

La fría respuesta de Isabel y Mario

El cocinero del restaurante Abac quiso saber qué le había parecido su receta a Isabel y Mario. «Es que no son muy expresivos», contestó la joven. «Entonces es que no les gustó», replicó el catalán. «¡Sí les gustó, si no se habrían quejado!», exclamó Tamara.

El gesto feminista de Presyler que cambió su vida

Cada vez más amiga de Juan Salazar

Otra de las experiencias gratificantes que está viviendo Tamara en ‘Masterchef Celebrity’ es su amistad con Juan Salazar, de Los Chunguitos, a quien ha enseñado a usar el ‘smartphone’ después de que el cantante admitiera que ni él ni su hermano usan teléfonos móviles. El artista, muy agradecido, le pidió: «El día que tengas un hijo yo quiero ser el padrino».

La sinceridad de Ana Milán que podría ofender a Tamara Falcó