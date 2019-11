5 Una anécdota que «no pensaba contar»

Al saber que su hijo debía pasar de nuevo por un centro hospitalario, Ana pidió al programa poder acompañar a Álex. «No lo pensaba contar, pero, mira, te lo cuento. Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico. Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar», ha explicado.

