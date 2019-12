Aunque ver un reality como MasterChef Junior siempre es emocionante por descubrir las pruebas y el talento culinario de los concursantes, una de las mejores partes es conocer a los participantes de cada nueva edición. La nueva edición infantil del programa, la séptima, lleva tan solo dos programas, pero hay un niño que ya se ha convertido en el centro de todas las miradas, Albert.

A sus 10 años, el de Tarragona ha sorprendido no solo con su desparpajo y sus ocurrencias, sino también por no tener pelos en la lengua. Si durante su presentación ya sorprendió a más de uno al confesar que su programa favorito es ‘Cine de barrio’, en estos dos episodios ha ido dejando claro que tiene mucho que ofrecer.

Este jueves, el niño consiguió dejar sin palabras a los tres miembros del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, al confesarlos que él solamente quiere estar tres semanas dentro del programa. “Si me bajas la nota me puedo ir en la segunda semana, y yo quiero irme en la tercera exacta. Quiero tener los regalitos que hacen cuando te vas, porque mi ordenador está demasiado viejo”.

Pues nada que @AlbertMCJ7 se quiere quedar tres semanas exactas porque quiere un ordenador nuevo https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/HX8YqR5P03 — MasterChef (@MasterChef_es) December 25, 2019

Pero no se quedó ahí. Albert explicó que tampoco le gustaría estar mucho más tiempo en las cocinas del formato de TVE “porque, bueno, a veces ‘MasterChef’ aburre un poco. Verlo y hacerlo. Pensaba que hacerlo no me aburriría, pero también un poco”, dijo totalmente sincero. Lejos de enfadarse, Pepe Rodríguez volvió a presumir de su gran sentido del humor dándole la razón: “¡Te entiendo perfectamente, Albert! Ver un poquito MasterChef está bien, verlo entero… Y hacerlo bueno, una semana, dos… Tres máximo, pero a partir de la cuarta aquí…”.

Samantha, por su parte, le preguntó si no le daría pena no volver a ver a los miembros del jurado. “Bueno, pero ya os veré porque ya somos todos famosos. Además, esto es ‘MasterChef’”, respondió, volviendo a sacar a relucir un desparpajo único.