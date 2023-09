Tras la expulsión de César Cadaval de Los Morancos y Genoveva Casanova, la tercera gala de 'MasterChef Celebrity' se ha saldado con la salida de Sandra Gago. De nuevo, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, jueces del programa de RTVE, han tenido la ultima palabra sobre el platillo presentado por la concursante. A pesar de echarle todas las ganas, su propuesta no ha convencido.

Sandra Gago, tercera expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Este 22 de septiembre, como cada jueves, se emitía una nueva entrega del programa gastronómico más exitoso de la cadena pública. Los 14 concursantes han tenido que mostrar todo su buen hacer entre fogones en la prueba de exteriores y, posteriormente en la eliminatoria. Tras un reñido duelo, y ante la atenta mirada de los jueces y La Terremoto de Mótoles, invitada a la gala, Sandra Gago se ha despedido de 'MasterChef Celebrity'. Una decisión que ha arrancado varias caras largas y alguna que otra lágrima entre sus compañeros, entre ellos Tania Llasera.

"Ahora estoy con un bajón horrible, pero ha sido una experiencia increíble. He conocido a gente maravillosa, que es lo que más me duele", decía Sandra tras conocer que era la elegida para abandonar el concurso. A continuación, la joven se rompía y no podía evitar el llano. "Siento un poco de rabia porque antes de entrar en el programa me preparé mucho. Pero bueno, es algo que me llevo para toda la vida. Y ahora valoro mucho vuestro trabajo porque se lo difícil que es", le ha dicho a Pepe, sentados en el sofá donde les llevan para una charla posterior a la expulsión.

Sandra Gago se moja sobre quién debería ganar el concurso

La mujer de Feliciano López, que espera su segundo hijo junto al extenista, ha quedado entre los dos posibles candidatos para salir del programa en esta tercera gala, junto al creador de contenidos Carlos Illescas. Finalmente no ha podido superar el plato presentado por este último y se ha quedado a las puertas de continuar durante una entrega más de 'MasterChef Celebrity'. Antes de ese momento, eran Jesulín y Álvaro Escassi los elegidos para subir a la galería, tras salvarse de la eliminación. A la pregunta de quién cree que debe ganar el concurso, Sandra lo tiene claro: "Por lo que he visto en estas semanas, Álvaro Escassi es para mi quien mejor cocina y estoy segura que es un gran anfitrión".