Marta Peñate estalla en llanto contra la madre de Oriana Marzolli en 'GH VIP'

'GH VIP' no deja de sorprender. Aunque su estreno fue el menos visto de la historia del 'reality', lo que está pasando en cada gala o programa que emite no está dejando indiferente a nadie. Este martes, 'GH VIP: Límite 48 horas' vivía un momento de lo más tenso. Las palabras de Oriana Marzolli en el confesionario asegurando que echaba mucho de menos a su novio, Daniele Dal Moro, llevaba a la joven a romper en lágrimas. Por supuesto, muchos colaboradores han querido comentar la reacción de Oriana en el plató.

Una de ellas ha sido Marta Peñate, que ha querido destacar "la dependencia emocional" que tiene Oriana con su pareja. "Lo que me parece surrealista es que estemos normalizando y romantizando que su hija tenga hacia su pareja una dependencia emocional brutal. No es normal que a los cuatro días de programa ya esté llorando de esa manera", declaraba rotunda Marta, a la que no le parece normal que Oriana ya esté actuando así cuando no se ha cumplido todavía una semana de concurso.

La madre de Oriana no ha tenido reparo en contestarle y lo ha hecho con un dardo que ha hecho llorar inmediatamente a Marta: "Los argumentos de Marta me parecen... No voy a caer en esas tonterías. Tontería quizás es que yo te vea bailar con la música del plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo", le lanzaba. Hay que recordar que Marta ha tenido que despedir hace unos días a su suegro, el padre de Tony Spina.

Un ataque que a Marta Peñate le ha parecido innecesario

"De tal palo tal astilla", le ha dicho Marta tras el ataque. Tras esto, el plató, incrédulo, estallaba: "¡Esto es muy fuerte, eh, Marta!", decía Peñate a la presentadora, Marta Flich. "No te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie", advertía esta a la madre de Oriana. Pero ya era tarde. Marta Peñate no pudo evitar llorar de manera desconsolada. Marta Flich ha tenido que sentarse junto a ella para calmarla: "Evidentemente sabemos a lo que se ha referido, tranquila, porque tú estás trabajando, estás cumpliendo con tu trabajo".

Su novio, Tony Spina, que está siguiendo de cerca el concurso y las intervenciones de su chica en televisión no tardaba en reaccionar en su Twitter: "Lo de Cristina hacia Marta no tiene nombre… Y más en este momento que estamos pasando… no puedes morir matando", decía hace unas horas rotundo cuando acaba de dar el último adiós a su padre tras su fallecimiento.

Lo de Cristina hacia Marta no tiene nombre…. Y más en este momento que estamos pasando… no puedes morir matando 😡😡 #GHVIPLimite1 — Tony Spina ( @Tony_Spina) September 19, 2023

Marta se sincera y explica por qué ha ido a trabajar

Han sido unos momentos muy duros para Marta después del ataque de la madre de Oriana. Tanto es así que no ha dudado en sincerarse con la audiencia y ha desvelado el motivo que le ha llevado a ir al trabajo en pleno duelo: "Mi novio me ha pedido que yo venga a aquí porque sabe que me encanta mi trabajo. Porque sabe que me encanta este formato. Y porque al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace cuatro días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Y usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin. Esto va por mi suegro, para que lo sepas. Lo que acabas de hacer es lo más bajuno que he visto en televisión en los últimos tiempos",