Marta López está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' perdía a su padre, Teyo López, a principios de semana y su mundo se paraba. A su regreso al programa, muy consternada por todo lo vivido estos días, ensalzaba la unión que mantenía con él. Su marcha ha supuesto el fin de una situación médica que estaba causando mucho dolor a todos. Una larga enfermedad le hacía pasar por un proceso hospitalario difícil, que no paraba de complicarse durante los años y se agravó tras perder las dos piernas tras la amputación. "Yo le decía que si le compensaba verse así y él afirmaba que sí, que solo por vernos", se lamentaba recordando todo lo pasado.

Como hija, tener que ver a su padre en esas circunstancias era algo injusto. Reflexionaba lo difícil de su situación médica y todo lo que suponía: "Era inhumano verle así". No entendía, además, cómo podía seguir con tanta fortaleza a pesar de lo que sucedía: "No quería que siguiera fuerte, estaba deseando que no siguiera". Su caso le hacía plantearse tantas situaciones que, en ninguna de ellas, conseguía obtener una respuesta clara a tanto sufrimiento: "Ha sufrido mucho, lleva dos años que no sé hasta qué punto un ser humano se merece esto. No sabes cómo cortarlo o cómo hacerlo". Junto a Marta López están sus siete hermanos y, por supuesto, su madre. Es adoración por lo que siente por todos y saben que serán su mayor apoyo junto a sus 14 nietos. Tiene dónde elegir para nunca estar sola y sentir el cariño de los suyos: "Mi madre se hubiera tirado otros 20 años cuidándole". Ese cariño y unidad familiar es algo que han mantenido hasta el final y que han mostrado en la despedida de su padre, donde decidieron dedicarle unas emotivas palabras. La relación con su padre era algo tan especial que ahora es difícil asumirlo. Siempre tendrá con ella los recuerdos que han atesorado juntos y las anécdotas compartidas: "Veía el programa. Creo que era la única alegría que tenía, el vernos. Lo hacía siempre y presumía mucho".

Aunque la vida continúa, el dolor solo permanece. Desde el primer momento en que compartió la noticia, dejó claro la tristeza que la acompañaba. Sin capacidad de asimilar lo sucedido reconocía que "estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas". No podía creer que estuviera pasando por esta etapa. "Buen viaje papá" fue el mensaje que acompañó junto con una fotografía de joven de Teyo para agradecerle todo lo que había hecho por ella. Ya en 2010 Marta López explicó la situación en la que estaba sumiéndose su padre.

Tras detectarle una enfermedad, su día a día se estaba convirtiendo en visitas frecuentes al hospital. De hecho narraba que "va a diálisis un día sí uno no, es un enfermo de riesgo". Para todos, el personal sanitario se convirtió en uno de sus mayores apoyos y ya por entonces agradecía que estuviera cómo estaba: "Quizá si estuviera en Madrid no podría tener la misma atención". Es más que evidente que también cuenta con el apoyo de sus compañeros, que se lo han hecho ver públicamente en numerosas ocasiones. Sus palabras de aliento seguro han sido siempre reconfortantes. "Te seguiremos viendo dónde estés. Un abrazo muy fuerte" le dedicaban desde el plató de la Fábrica de la Tele, acompañado de un sentido y cálido aplauso para Teyo y lo que significó.