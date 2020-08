Marta López y Efrén Reyero se han convertido en los protagonistas del fin de semana tras confirmar su relación. Ahora se han reencontrado en un plató de televisión, donde las miradas entre ellos lo decían todo.

Marta López y Efrén Reyero se han convertido en los protagonistas de la actualidad después de que confirmaran su relación. La pareja ha pasado un fin de semana de amor que han disfrutado al máximo, pero este lunes han tenido que volver a Madrid para cumplir con un compromiso profesional.

Y sí, el compromiso profesional con el que han tenido que cumplir es el mismo. Marta López ha tenido que acudir al plató de ‘Sálvame’ para desempeñar su labor como colaboradora del programa, y Efrén lo hacía como invitado. Esto les lleva a coincidir por primera vez en un plató de televisión, donde hemos podido ver la tensión que hay entre ellos. Miradas, guiños de ojo e incluso besos. Así ha sido el reencuentro en directo cuando los hemos visto en el mismo plató de televisión.

Parecen estar muy felices e ilusionados, pero lo cierto es que Marta López todavía no quiere ponerle nombres a esta relación. Y es que la colaboradora de televisión todavía se anda con cautela, aunque no puede esconder su ilusión. Además, parece preocuparle mucho la diferencia de edad, tal y como ella misma ha confesado en el programa.

«Yo estoy feliz. No sé si Marta es mi novia, eso lo tendría que decir Marta… de momento estamos felices, nos conocemos de hace mucho…», empieza diciendo entre risas Efrén Reyero mientras Marta López lo mira sin poder parar de reírse. «Me encanta, porque ninguno de los dos tenéis tontería encima», les dice Carlota Corredera al verlos como dos tortolitos.

Las sensaciones de Marta López

Marta López no ha podido parar de sonreír durante todo el tiempo que ha durado la conexión con Efrén Reyero. Esto ha llevado a Carlota a interesarse por sus sentimientos, a lo que ella contestaba: «Estoy muy bien, risueña… El fin de semana me ha ido muy bien, estoy mejor que en brazos, estoy encantada. No le llamamos ni novio, ni churri… Efrén. Yo cuando empiezo con una persona no empiezo para que sea un rollo de verano, empiezas con una ilusión», apunta la colaboradora de televisión.

Marta López no puede estar más feliz, ya que está disfrutando de un verano de lo más increíble y es gracias a haber encontrado de nuevo ¿el amor? La colaboradora de televisión lleva una época estival de lo más intensa, ya que hace unos meses se convertía en la protagonista de la cuarentena gracias al tema más comentado en esa época, el ‘Merlos Place’.

La colaboradora descubrió que su entonces pareja, Alfonso Merlos, mantenía una relación con una reportera de Mediaset, Alexia Rivas. Una sonada pillada que terminó con su noviazgo de la forma más insospechada. Con la llegada del verano, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha vuelto a confiar de nuevo en el amor, esta vez con un conocido personaje televisivo.