Marta Castro, última expulsada de 'GH VIP 8' por una mayoría aplastante

A la perdida inesperada de tres concursantes de 'GH VIP' durante esta semana, se suma la expulsión de Marta Castro. El público ha decidido prescindir de ella y echarla a la calle a favor de Noemi Asensi por una diferencia más que significativa. De hecho, nada más empezar la gala, presentada por Marta Flich, los números ya hablaban por si solos. Un 73% de votaciones de una de las nominadas frente al 27% de la otra. Ninguna de las dos tenía la intención de marcharse de la Casa de Guadalix, pero la audiencia ha habado. La ex de Fonsi Nieto, con quien tiene un hijo, no ha obtenido el beneplácito de los seguidores del 'reality' y ha tenido que decir adiós.

Marta Castro no le gana el pulso a Noemi Asensi por una clara diferencia

La joven de 39 años se mostraba muy triste al escuchar en boca de la presentadora su salida de 'GH VIP'. No se lo esperaba. Su rival Noemí no podía evitar alegrarse al conocer que se queda una semana más. "Un poquito si creía en mí y creía que me podía quedar, pero también pensaba que me podía ir. Gracias a todo el mundo y quiero decirle a Marta que todo se queda aquí", ha confesado. Lo cierto es que, a excepción de los jugosos detalles que ha aportado sobre su relación con Fonsi Nieto, Marta Castro no se ha destacado como una de las concursante fuertes del concurso.

En la casa el ambiente está muy caldeado tras la sorprendente salida de Gustavo Guillermo y Álex Cannigia. Los concursantes se enteraban de su expulsión inmediata por motivos disciplinarios después de una acalorada discusión por la comida de la Casa de Guadalix. Jessica Bueno era la primera en estallar contra Laura Bozzo, después de que esta llamara al equipo azul "Lame culos de Avilés". Naomi no dudaba en mirar directamente a cámara y señalar al colaborador de seguir una estrategia. "Busca llevar al resto de concursantes al límites", aseguraba.

Tensión máxima en 'GH VIP' que desemboca en la expulsión disciplinaria de Gustavo

Antes de aquello, la tensión ya se palpaba en 'GH VIP' durante los posicionamientos que tienen lugar antes de la gala de expulsión. Los concursantes debían decantarse por una de las dos nominadas y dar sus argumentos. Álex Caniggia, que al día siguiente protagonizaría la pelea con Gustavo que desembocaría en su expulsión, se decantaba por salvar a Naomi. Un movimiento lógico teniendo en cuenta es miembro de su equipo. Laura Bozzo repetía el gesto. "Es obvio que aquí hay dos grupos y nosotros, que somos la minoría, tenemos que protegernos frente a abusos en la comida y otras cosas", explicaba Laura.

Las palabras de la presentadora peruana hacían saltar a Marta Castro: "Solamente dicen que es porque es del equipo naranja, no dicen nada más. No pueden decir nada positivo de ella", indicaba señalando a Noemi. Las dos mujeres no se llevan bien, una falta de sintonía que ninguna de las dos ha escondido desde el inicio de 'GH VIP'. También se ha hecho más que evidente durante todo el 'reality' la animadversión entre Marta y Laura Bozzo. A excepción de Carmen Alcayde, el resto de concursantes se ha posicionado a favor de que Marta Castro se queda en la casa. Una postura por parte de sus compañeros que, en ningún caso, le han salvado de ser expulsada por una amplia mayoría.