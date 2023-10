Poco o nada había vuelto a saberse de Marlène Mourreau tras la detención de su hijo, Gabriel Guevara. El protagonista de ‘Culpa mía’ se situaba en el ojo del huracán al ser acusado de agresión sexual por unos hechos ocurridos en 2015, cuando todavía era menor de edad. Un grave suceso que mantuvo en vilo a su progenitora, que ahora ha vuelto a copar titulares al reaparecer en televisión con un rostro totalmente distinto.

Tal y como ha avanzado ‘Socialité’, Marlène Mourreau se ha sometido a una intervención quirúrgica que ha dejado a los espectadores boquiabiertos: “Hola. Feliz Halloween. Yo estoy ya preparada con la fiesta de Halloween. Me he hecho un cambio radical de cuello, el óvalo de la cara y los párpados. A ver si me han quitado por lo menos diez años”, pronunciaba la vedette, entre risas, ante las cámaras del programa de los fines de semana de Telecinco.

Las partes de su rostro que Marlène Mourreau ha retocado a golpe de bisturí

Aunque aún no ha podido visualizar los resultados finales de la operación, la alegría con la que ha revelado la noticia deja entrever que la francesa está plenamente feliz con el paso al frente que ha llevado a cabo. Sin embargo, las próximas semanas serán muy complicadas para ella, ya que tendrá que convivir con varios vendajes rodeando su rostro: “Me he operado la cara entera y parezco una momia”, ha insistido.

Como no podía ser de otra manera, el paso por quirófano de Marlène ha generado una gran expectación dentro del universo 2.0. Muchos son los seguidores de la modelo que han expresado su preocupación al ver unas imágenes en las que reposa en la cama de un hospital de forma irreconocible. Es por ello que a la propia protagonista no le ha quedado más remedio que hacer uso de sus redes sociales y asegurar que únicamente tiene las vendas para conseguir una “mejor recuperación”, y que su uso nada tiene que ver con que algo haya salido mal durante la operación.

Las principales fuentes de ingresos de la vedette, al descubierto

Cabe destacar que este cambio de imagen ha hecho que Mourreau se vea obligada a dejar a un lado su actividad dentro de plataformas como Instagram y OnlyFans, de las cuales ha hecho su principal fuente de ingresos. Han pasado siete días desde que la vedette compartió su última publicación en redes sociales, lo que demuestra que actualmente está plenamente centrada en su recuperación y en que ésta tenga lugar de la manera más rápida posible.

Todo apunta a que, cuando pueda lucir su nuevo rostro, Marlène volverá a compartir sus instantáneas en OnlyFans. Cada vez son más los rostros conocidos que confían en esta plataforma de suscripción en la que usuarios de todos los rincones del planeta pueden ver su contenido si desembolsan un pago previo. Un método por el que la francesa aseguró poder ganar hasta 5.000 euros al mes, cifra que podría incrementarse hasta los 15.000 euros dependiendo de las instantáneas que publique y si éstas son atractivas para su público.