Mario Vaquerizo y la comparativa con Mario Vargas Llosa en 'MasterChef': "Con la que tiene encima ahora..."

Mario Vaquerizo acudía a las cocinas de 'MasterChef 11' después de haber sido el tercer clasificado en dos ocasiones, incluida la versión 'Celebrity' del mismo formato. Los jueces le recibían en plató para una prueba al estilo feria americana. Durante todas las presentaciones de los platos de los concursantes se mostró muy filósofico con ellos y les regalaba numerosas frases que les ayudaran en ese momento en el concurso. Pepe Rodríguez se dió cuenta de esto y le comparó, por todo ello, con Mario Vargas Llosa. La "literatura" de todo lo que les estaba diciendo le sorprendió. El cantante se echó rápidamente a reír y bromeó con la situación de ambos.

"Vargas Llosa con la que tiene encima ahora no..." dijo divertido ante la comparativa. De hecho reconocía que quedaba lejos eso porque "tampoco escribo tan bien" como para que esto ni se le hubiera ocurrido. Cabe recordar que el escritor, además de haber sido premiado por la Academia Francesa con un puesto, ha ocupado las portadas de los medios por su sonada ruptura con Isabel Preysler. Ahora parece que ha retomado el contaco con su ex mujer, Patricia Llosa, tras años separado, y estrechazo lazos con sus hijos, con los que ha celebrado su 87 cumpleaños. Después demostró sus dotes como bailarin con uno de los concursantes, que le enseñaba el "baile del cuadrado". Ataviado con el traje de un rodeo americano y, tras subirse a un toro mecánico, intentó seguirle el ritmo. "Estoy acostumbrado a otro movimiento. No sé lo que es un hexágono, imagínate lo que es hacer un cuadrado", explicaba en su total ante su "descoordinación".

La visita de Mario Vaquerizo no gusta a todos: "A mi no es que me haya caido muy bien"

A pesar de intentar mostrarse positivo en sus valoraciones, las palabras de Mario Vaquerizo no fueron bien recibidas por todos los concursantes actuales. Luca, el más joven de la edición, no se tomó a bien que al cantante no le terminara de gustar su plato. Ya fuera de cámaras, en los totales que el programa ofrece con sus opiniones, lo dejó claro. "A mí no es que Mario me haya caído muy bien". Aunque reconoció que sí había sido cercano con ellos, "al darme la opinión me ha tirado para atrás". Todo esto lo acompañaba de sus característicos gestos y mantenía la compostura como veía.