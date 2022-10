Marina Ruiz se ha convertido en la última expulsada de ‘Pesadilla en el paraíso‘. La concursante ha reaparecido en directo en el debate del programa y ha hablado abiertamente sobre su acercamiento con Omar Sánchez dentro de la granja de Jimena de la Frontera. La joven ha asegurado que le ha hecho una promesa al surfero, al que le esperará fuera.

Marina Ruiz se negaba a competir con Omar Sánchez en la prueba definitiva de expulsión y dejaba que fuera él quien serrara el tablón de madera para caer. «No puedo competir con una persona por la que siento tanto», justificaba la joven. Tras esto, la concursante ha reaparecido en el debate presentado por Carlos Sobera y ha reconocido que aún no sabe cómo gestionar todo lo que ha ocurrido en el concurso. Eso sí, tiene muy claro que va a esperar al ex de Anabel Pantoja y le ha hecho una promesa. «Lo esperaré, no iré a un ‘Deluxe’ a hablar mierdas. Es lo que he hablado con él«, sentencia.

La joven también deja claro que no ha pasado nada más con Omar Sánchez dentro de la grande porque le prometió a su madre que se comportaría y no daría rienda suelta a la pasión. «Él me respetó como un caballero, aunque he de decir que si llego a durar una semana más allí le pegamos fuego», reconocía. Marina Ruiz no entiende a los que critican la relación que han tenido dentro del concurso y admite que tan solo son ellos dos los que pueden decir lo que han sentido y vivido. «Nos complementamos», cuenta.

La ya exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ niega que esté enamorada, aunque sí está ilusionada y tiene muchas ganas de saber en qué va a acabar todo. «Ahí se vive todo más intenso. Tú sales fuera y tienes que vivir la dosis de realidad. Él vive en Canarias y yo en Córdoba. Si dos personas se quieren, se puede. No es la primera vez que me voy a un sitio por amor», reflexiona.

Lo que le frena de Omar Sánchez

Marina también ha reconocido que le han frenado varias actitudes de Omar Sánchez, aunque no se lo tiene en cuenta: «No me merezco que se ponga la coraza. Yo también lo he pasado mal, pero tiro para adelante. Él va como más lento y a mí me frena porque no se si me está siendo sincero«. Por otro lado, Marina también ha querido hablar acerca de cómo vivió la llegada de Raquel Lozano a Jimena de la Frontera y confiesa que ha visto a otra persona muy diferente a la que conocía. «Cuando salí me he empapado y no es la misma muchacha. Conmigo no iba la cosa, no me la creo. Ahora he visto más cosas y se me caería la cara de vergüenza de ir a un ‘Deluxe’ y enseñar los mensajes», admite.