Marina Castaño tacha de "insufrible" la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

"Deseo que Paloma reciba la chispa de una ilusión, porque merece ser recompensada de este doloroso golpe que le acaba de dar la vida", dijo Marina Castaño hace tres años. Su deseo se convertía en realidad cuando Paloma Cuevas se enamoró de Luis Miguel, una relación de la que SEMANA te ha mostrado fotografías exclusivas y el avance de su historia de amor. Conocía a ambos, por lo que estas palabras tuvieron todavía más peso cuando las pronunció en 'La Razón'. Pues bien, tres años después de aquello, la ex de Camilo José Cela se ha mojado en 'Espejo Público' acerca de una de las entrevistas de la semana: la de Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero', la cual fue lo más visto del día el martes 23 de mayo.

"Les he conocido muy bien, sobre todo a Enrique. Paloma ya no le acompañaba en cenas de amigos, de 10 o 8 personas. Ella no aparecía nunca, por lo que pensé que no le apetecía o se aburría (...) La entrevista del otro día me pareció innecesaria. Si ellos quieren que respeten su privacidad no te expongas en un programa de máxima audiencia. Es innecesario y cursi. Fue insufrible. Si quieres que respeten tu intimidad no vayan a exhibirlo", ha dicho en 'Espejo Público'. Marina Castaño compartió tiempo con ellos cuando estaban juntos, 24 años de matrimonio que dieron mucho de sí y que llegaron a su fin en el año 2020.

Aunque han preferido no hablar públicamente de sus últimos meses como pareja, la confesión de Ponce sobre cómo comenzó su relación con Ana Soria inevitablemente señalaba a Paloma Cuevas. El torero contó que se fijó por primera vez en Ana en una feria de Almería en el año 2019, fecha en la que todavía estaba casado con la que era su esposa. Fue en verano de 2020 cuando se empezó a hablar sobre Ana Soria, un rumor que se confirmó y cuya relación a día de hoy continúa. Esto también llevó a Marina Castaño a empatizar con Paloma públicamente, ya que se imaginaba lo duro que tenía que ser para ella el proceso de separación. "Paloma merece ser recompensada de este doloroso golpe que le acaba de dar la vida, porque una separación es un fracaso de dos, no de uno solo, y las culpas siempre van a medias", aseguró Marina en su momento.