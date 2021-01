«Cuando me toca me pongo tonta», admite la sevillana quien no puede negar la «química» con el joven, apodado ‘Lobo’.

Marina, de ‘La isla de las tentaciones‘, ha encontrado en Isaac a la persona perfecta con la que pasarlo bien mientras su novio, Jesús, pone a prueba su fidelidad y compromiso en Villa Playa, la casa de los chicos que concursan en el ‘reality’ de Telecinco. La joven, que ha aparecido en un vídeo sexual que ha revolucionado las redes, ha decidido dejarse querer por el atractivo soltero que le hace mucho más que ‘tilín’.

En su primera cita con Isaac, Marina le regalaba halagos como «me transmites buena vibra» o «eres cariñoso y cercano». También le confesaba que no se sentía incómoda ante la evidente atracción entre ellos: «Pienso que se puede sentir atracción por una persona y no tiene por qué pasar nada». Poco ha tardado en darse cuenta de que el ‘feeling’ entre ellos sobra: «Tenemos mucha química que se palpa».

Isaac, por su parte, admitía: «Marina se siente atraída por mí. Me gustan los retos». Para él establecer contacto con la joven es «un retazo». Y aunque ella le recordaba era «casi imposible» que cruzara los límites con él, tras las cámaras reconocía que «cuando estoy con Isaac me siento como una reina».

«Cuando me toca me pongo tonta, no lo lo puedo remediar»

«Noto que nos buscamos mucho, nos buscamos con la mirada. Es como que queremos estar juntos, más de lo que podemos. Hay cosas que no las puedo remediar, que me toqué y me ponga tonta, no lo puedo remediar», ha confesado la sevillana.

«Siento que mi vida va a cambiar de manera radical. Mi destino me está diciendo que necesito un cambio de vida ya«, ha dicho en otra ocasión. Por si fuera poco, el soltero, al que apodan ‘Lobo’, ha logrado subir la temperatura durante una de las fiestas sujetando un hielo con la boca durante diez segundos. Un juego en el que ha aprovechado para aproximar todo lo que ha podido sus labios a los de Marina…

Tanta química y tanto flirteo han dado pie a que Marina hable sin tapujos de las artes amatorias. «A mí me gusta más el principio, el tonteo, el toqueteo, que el mete saca, mete saca», ha detallado a sus compañeros de ‘reality’. El buen rollo entre ellos surgió de manera inmediata. En la ceremonia de los collares, Jesús se mostró bastante molesto al ver la complicidad que su novia y el soltero habían demostrado en apenas 24 horas. «Yo voy a escoger a Lobo porque me transmite muy buena vibra. De todos es con el que más afinidad he tenido y es un encanto, me cae súper bien», decía. Jesús, por su parte, sigue dispuesto a mantenerse fiel en la República Dominicana: «Todo puede pasar en esta vida, pero resistiré».