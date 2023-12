El tenso encontronazo entre Mariló Montero y Gonzalo Miró en pleno directo

Mariló Montero ha protagonizado un duro momento televisivo de la mano de su compañero de plató Gonzalo Miró. En esta ocasión, cortesía de Pedro Sánchez y la presentación de su último libro, 'Tierra Firme', que contó con la participación de Jorge Javier Vázquez. El presentador del extinto 'Sálvame', cercano al presidente de Gobierno, ejerció de moderador en esta cita que no deja de dar titulares. Era la primera vez que se ponía al frente de las cámaras tras la cancelación de su última aventura profesional, 'Cuentos Chinos', el pasado octubre. "El acto político", en palabras de la exmujer de Carlos Herrero, no ha sido de su agrado. Una postura que ha manifestado públicamente en 'Espejo Público' y que se ha encontrado con la desaprobación del hijo de Pilar Miró. El tenso rifirrafe no ha pasado desapercibido.

Mariló Montero deja clara su opinión sobre la última cita de Pedro Sánchez

Que Mariló Montero dice lo que piensa es una de sus principales señas de identidad televisivas. A sus 58 años, la colaboradora ha vuelto a dejar clara su opinión en el programa 'Espejo Público', de Antena3. A su entender, la ocasión merecía un posicionamiento rotundo. El despliegue de sinceridad se ha producido cuando en la tertulia se discutía sobre la conveniencia de la presentación del libro de Pedro Sánchez. Un evento celebrado el lunes 11 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, y transmitido en directo en el canal de Moncloa. "Se refrendaron las obras políticas. Ni se presentó ni se habló", comenzaba diciendo la colaboradora.

Es entonces cuando la madre de Rocío Crusset ha tirado de símil para calificar la intervención del presidente de Gobierno durante esta cita. "Me recordó mucho a Kim Jong-un cuando estaba llorando delante de la Confederación de Madres pidiendo que tuvieran hijos", ha asegurado. Unas duras palabras que han criticado varios de sus compañeros, entre ellos, Gonzalo Miró. "El comportamiento es amar al líder. Y el líder da unos discursos que tú compras como una secta. Y en vez de llorar porque no tienen niños, aquí ellos sonríen porque tienen que reír las gracias del presidente", continuaba explicando Mariló. Pero ahí no ha quedado la cosa.

"Me parece que fue el exceso de hacerte el baño que necesitas para seguir generando tu vanidad y, sobre todo, que los demás estén rindiéndole pleitesía perdiendo sus personalidades y dignidades. Fue un acto de promoción en el que el presidente se sintió muy arropado por los suyos", añadía Mariló Montero, muy contundente. La tertuliana ha denunciado, entonces, los últimos movimientos políticos de Pedro Sánchez y su falta de transparencia. "Transmite un discurso falso para hacer creer que la mentira es verdadera pactando, además, con delincuentes", en clara referencia a la polémica amnistía.

Ante este último pronunciamiento de su compañera, Gonzalo Miró no ha podido quedarse callado. Para él, es normal que "haya gente a la que le preocupe más un pacto con Abascal que con Puigdemont". "A mí me preocupa que se pacte con gente que ha estado en ETA", le ha contestado Mariló. Ha sido entonces cuando el ex de Amaia Montero ha estallado al grito de "Madre mía, Mariló". A continuación, le ha recriminado que "todas las mañanas" que coinciden acaben " hablando de ETA". "A ti te parece mal los pactos de Bildu, pero a mí me parecen bien, y a mucha gente también", ha sentenciado Miró, visiblemente molesto.