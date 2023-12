María Verdoy, muy emocionada, se despide de 'Fiesta' y lanza una petición a la audiencia

María Verdoy cierra su etapa laboral en 'Fiesta'. La periodista ha vivido este sábado, 23 de diciembre, su último programa junto a Emma García antes de iniciar su nueva andadura profesional. Será el próximo sábado 6 de enero cuando coja las riendas de 'Socialité' y se ponga al frente del espacio de Telecinco que presentaban hasta ahora María Patiño y Nuria Marín. En su despedida, la periodista, completamente destrozada, ha lanzado también una petición a la audiencia.

María Verdoy ha vivido su último día en 'Fiesta' de lo más emocionada. No ha podido contener las lágrimas en todos los momentos en los que le ha tocado salir en pantalla. Especialmente, cuando ha tenido que interactuar con Emma García. Ya hacía el final del programa de Telecinco, ha sido la presentadora la que ha querido hablar con ella y dejarle que se despidiera de su audiencia. Ha sido entonces cuando, visiblemente destrozada por el adiós, ha comenzado a llorar. "Es un día muy emotivo para mí", aseguraba casi sin poder articular palabra. "Llevo todo el día despidiéndome de un equipo increíble. No puedo hablar. Me despido de un plató que lleva siendo mi casa cinco años", proseguía. Sin embargo, el momento más emocionante llegaba cuando la periodista se giraba y le dedicaba unas tiernas palabras a la presentadora, quien se contenía para que no le saltaran las lágrimas. "El mundo no sabe lo generosa que eres, me has dado tanto...", le decía a la vasca.

Será el próximo 6 de enero cuando comience su nueva andadura profesional y lo hará al frente de 'Socialité'. Ante esto, María Verdoy solo ha tenido halagos para el programa y reconocía que presentar el espacio era uno de los mejores regalos que le habían hecho. Ante esto, también ha tenido tiempo para hacerle una petición a la audiencia: "Os pido que me deis una oportunidad". También deseaba poder disfrutar tanto como en 'Fiesta'. Después de escucharla, era Emma García la que aprovechaba la ocasión para mandarle un mensaje de cariño a María Patiño y Nuria Marín, las anteriores presentadoras del formato al que va a desembarcar la periodista. "Quiero mandarle un beso a las dos, termina una etapa y se abrirá una nueva. Muy buenas profesionales y muy buenas compañeras. Os deseamos lo mejor", sentenciaba la presentadora de 'Fiesta'. Asimismo, la vasca también ha reconocido que se siente muy orgullosa de María Verdoy y le pedía que de vez en cuando fuera a visitarles.

María Patiño ya tiene otro proyecto entre manos

Poco después de conocer que María Patiño dejaba de ser la presentadora de 'Socialité', la periodista hablaba con SEMANA y aseguraba que, lejos de encontrarte triste, se sentía entusiasmada porque ya tenía otro proyecto entre manos. Nos confesó que ya sabía la decisión de Mediaset "desde hace tiempo", no le pillaba por sorpresa, pero se siente una mujer afortunada y una privilegiada. "No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión", comentaba a esta revista.