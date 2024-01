María Verdoy inicia muy ilusionada su andadura en 'Socialité': su mensaje a María Patiño y Núria Marín

Llegó el gran día. Después de despedirse de 'Fiesta' y hacerle una petición a la audiencia de cara a su nueva aventura profesional, este sábado, 6 de enero, María Verdoy ha cogido las riendas de 'Socialité' y se ha estrenado como la nueva presentadora del formato. La periodista comenzaba el programa regalándole un roscón de reyes a sus compañeros y le mandaba un cariñoso mensaje a María Patiño y Núria Marín.

María Verdoy acaba de aterrizar en 'Socialité' y lo ha hecho llevando un roscón de reyes a la redacción del programa. Para la periodista el hecho de presentar el programa de Telecinco es su mejor regalo para este día tan señalado en el calendario. En sus primeras palabras dirigiéndose a la audiencia, la presentadora no ha querido olvidarse de sus predecesoras en el puesto. "Abro desde aquí el que es un regalo muy especial. Lo hago con toda mi ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado y de qué manera María patino y Núria Marín. Os quiero mandar un beso, compañeras. De verdad, gracias por haber dejado un legado tan bonito, tan único y tan auténtico. Gracias de corazón", aseguraba.

Después, María Verdoy no ha querido pasar por alto a sus nuevos compañeros y ha querido darle su lugar a todas las personas que hacen posible el programa de Telecinco. "También gracias a un equipo que es y será el alma de 'Socialité', no me voy a poner más intensa, solo quería dejar claro esto, y mandar estos besos tan especiales", concluía y daba paso así a los primeros temas del espacio.

Nada más despedirse de 'Fiesta' y poner fin a su etapa en el programa de Emma García, María Verdoy aseguraba entre lágrimas que tenía mucha ilusión por ponerse al frente del programa anteriormente presentado por María Patiño. Eso sí, le pedía encarecidamente a la audiencia que le dieran la oportunidad de que le dejaran entrar en los hogares españoles y que no la sentenciasen por asumir el papel de ser su sustituta.

Así fueron las despedidas de María Patiño y Núria Marín de 'Socialité'

El pasado 25 de diciembre, María Patiño se despedía entre lágrimas y para siempre de 'Socialité'. Lo hacía muy emocionada y reconocía que había merecido la pena estar en este espacio de Telecinco. "Quiero dar las gracias a mis dos amores, a los que les quité tiempo al involucrarme en un programa de fin de semana, a ustedes y a este maravilloso equipo. Yo voy a seguir andando, voy a seguir caminando. Esperadme, porque aún queda mucha guerra que dar. Ha sido una decisión acertada, yo también necesitaba volar y a volver a crear otro bebé, para que, cuando sea mayor y adulto como 'Socialité', pueda hacerlo solo. Me voy, pero volveré", aseguraba. Una semana después, Núria Marín también decía adiós al espacio antes producido por La Fábrica de la tele. "Quiero dar las gracias. Al final uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias y si lo pongo todo en una balanza lo que tengo muy claro es que lo que gana es lo positivo porque intento pensar en cosas malas, pero para mí lo positivo es lo que pesa más’", insistía.