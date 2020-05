María Teresa Campos ha reaparecido en ‘Sábado deluxe’. Eso sí, a través de una llamada telefónica. La veterana periodista ha intervenido en el programa de Telecinco para darle una sorpresa a Mila Ximénez, que regresaba al programa 58 días después de estar confinada en casa. En su conexión, la matriarca del Clan Campos ha aprovechado para defender a su hija, Terelu Campos, de las «burlas» de Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha comenzado a bromear sobre el tiempo que han pasado madre e hijas juntas encerradas en casa. Ante esto, la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ reconocía que no le estaban haciendo gracia los chascarrillos y entonces se lanzaba a defender a su hija. «Te voy a decir una cosa: no hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse, con mi hija Terelu. Me ha cuidado que no te puedes imaginar. Cállate ya, déjame hablar. Me han llamado, yo hablo», reprendía María Teresa Campos.

Ante tal afirmación, a Jorge Javier Vázquez se le escapaba una carcajada y contestaba a la que un día fue la defensora de la audiencia de ‘Sálvame’. «Te ha tenido aprisionada. ¿Es verdad que te hacía jugar a las cartas con guantes?«, contestaba el catalán.

Ha estado como una reina

Ni corta ni perezosa, la presentadora aseguraba que Terelu la había tratado como una reina y hacía hincapié en la importancia de las mascarillas y los guantes. «Ahora estoy con mi nieta Carmen y jugamos con mascarillas. No es ninguna tontería, tu ríete, ten cuidado«, aseveraba contundente. Por su parte, Jorge Javier Vázquez le quitaba hierro al asunto y aseguraba que le hacía mucha gracia cuando María Teresa «está cabreada».

Asimismo, durante su encierro en casa, la veterana periodista ha reconocido que se siente muy afortunada por haber estado muy bien acompañada puesto que ha estado muy bien cuidada. «He disfrutado mucho de la perrita. Salíamos todos los días a aplaudir. Ahora Terelu tenía que hacer la mudanza y me he venido a mi casa, con mi nieta Carmen«, explica.

Preguntada por si había echado de menos pasar la cuarenta con una pareja, la Campos ha incidido en que dependía de la personalidad del hombre: «Confinarte con determinadas parejas tiene que ser la hostia porque hay gente más nerviosa que otra». Sobre si ha mantenido contacto con Edmundo Arrocet en las últimas semanas, la periodista ha sido muy clara y ha dejado claro que no iba a volver a hablar del humorista.

Así está Carmen Borrego

La matriarca del Clan Campos ha explicado cómo se encuentra su hija, Carmen Borrego, después de que confirmara que había dado positivo por coronavirus. «Me llevé un disgusto muy grande pero dentro de lo que cabe, de todo esto, sé que está bien», reconoce.

La otra regañiña de María Teresa a Jorge Javier

No es la primera vez que María Teresa riñe a Jorge Javier. Hace unas semanas, cuando Alejandra Rubio se encontraba en el foco mediático debido a su supuesta relación con Suso Álvarez, así como sus colaboraciones en los diferentes programas de Mediaset, el presentador llamó a la matriarca del clan para preguntarle qué opinaba sobre los comentarios que se estaban vertiendo sobre su nieta.

La presentadora no se cortaba y entraba al programa de las tardes de Telecinco con un cabreo monumental y no dudaba en reñir al catalán. «Bastante tenemos con todo lo que está pasando para que se ensañen con nosotros. ¡Y que todavía tengan la cosa de llamarme a mí! Para que encima me llames a mí. Que yo no tengo ganas de nada, que estoy con el miedo en el cuerpo. Dejadnos tranquilos», decía enfadada.

«Respetad el momento que el país está viviendo. En todos los programas hacen cosas y aquí metiendo personajes para que insulten. ¿Y me llaman a mí? ¿Me ponen mensajes a mí? ¡Respetadme a mí!. Me han puesto mensajes. Que me iban a poner a no sé quién poniéndonos verdes a las Campos. Que si yo quería entrar defendiendo a mi nieta. A mi nieta no hay que defenderla porque conozco perfectamente a mi nieta y ella sabe perfectamente lo que dice», explotaba.

La sorpresa de María Teresa a Mila Ximénez

Durante el tiempo en el que Mila Ximénez ha estado encerrada en casa, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha enfrentado a un pequeño bache de salud. La periodista ha tenido un herpes zóster en la cara que le ha hecho la vida imposible durante unas semanas. Durante este tiempo, María Teresa Campos se ha convertido en su mejor confidente debido a que ella también pasó por lo mismo.

La que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ intervenía en el programa de La Fábrica de la Tele para mandarle un caluroso mensaje de apoyo a su amiga: «En primer lugar, gracias. Cuando hemos hablado no sabía que habías estado tanto tiempo sola. Te doy las gracias por tus palabras (a raíz de que la periodista la mandara al cielo en su sección), me alegro que te hayas puesto bien. Estamos unidas por el herpes».