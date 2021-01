«No me gusta que la gente se quede con la imagen de ti cabreada. Aunque no lo parezcas, eres divertida», decía el presentador.

Cuatro meses después de su polémico encontronazo en ‘Sábado deluxe’, María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez se han reencontrado en un plató. 119 días después, el presentador de Mediaset y la veterana periodista se han vuelto a ver las caras en un ambiente de lo más calmado y sosegado. La madre de Terelu Campos ha justificado su actitud en su anterior entrevista y ha hecho hincapié en que se siente molesta por haber provocado que la madre del catalán lo hubiera pasado mal.

Entre risas e intentado mantener la distancia de seguridad, Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos se lanzaban piropos a los pocos segundos de reencontrarse. La que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ aseguraba que estaba nerviosa y se mostraba dispuesta a contar la verdadera razón por la que saltó en la polémica entrevista. La periodista insistía en que no se había enterado de la mitad de los asuntos de los que se hablaron después del desencuentro y recalcaba que jamás llegó a pensar que su amistad terminaría.

María Teresa Campos justifica su actitud por un momento de desesperación al no poder contar el motivo real por el que se sentó aquella vez en el programa de Telecinco. «Estoy sufriendo acoso. Hubo uno qu ese hizo pasar por el que era mi pareja y me mandó un mensaje con una palabra que él me decía. Lo que más me cabreó es que me llamó un programa y les dije que quería dejar el pasado atrás. Intenté decírtelo y no me dejabas«, se justifica.

La qu fuera defensora de la audiencia de ‘Sálvame’ también se ha mostrado afectada al conocer que la madre de Jorge Javier Vázquez se molestó con los ataques que le propició. «Te va a dar otro ictus», dijo en su momento. Es entonces cuando la veterana periodista se ha llevado las manos a la cabeza e insistía en que jamás hubiera dicho esas palabras de manera intencionada y más aún cuando ella ha padecido la misma enfermedad. «Me lo provoqué a mi misma. Cuando me enfado por algo me da mucho miedo. ¿Tú te crees que yo he sufrido eso te voy a decir lo que yo te dije a ti en serio? Jamás le dejaría a alguien eso. Si lo hice mal, lo siento», contaba.

Tras escuchar estas palabras, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra y aseguraba que ni al él ni al resto de colaboradores no les hacía gracia verla enfadada ni con esa actitud de soberbia. «No me gusta que la gente se quede con la imagen de ti cabreada, aunque no lo parezcas eres divertida. Tienes una oportunidad de rehacer tu imagen y que tu figura reluzca«, decía el presentador.

Ilusionada con su nuevo proyecto

María Teresa Campos ha pisado el plató del ‘Deluxe’ de lo más ilusionada debido al nuevo proyecto profesional que tiene entre manos. En concreto, la matriarca de la Campos regresa al grupo de comunicación de Paolo Vasile para hacer un programa de entrevistas sobre ruedas. «Voy a hacer una cosa novedosa y bonita. No me han pasado muchas cosas buenas y he sufrido bastante», cuenta.

De la misma forma, también se ha abierto en canal y ha reconocido que poco a poco se va recuperando de su ruptura con Edmundo Arrocet y recalca que no le tiene miedo a la soledad porque siempre está acompañada. A pesar de la pandemia, María Teresa Campos asegura que le han ofrecido muchos proyectos en los últimos meses y da gracias por ello. «Podía ir a productores que me han ofrecido cosas pero no he hecho eso. Han venido a mi. Necesito divertidme. Lo que yo he hecho en esta carrera ta lo he hecho y tengo la fortuna de que me han reconocido con premios«, sentenciaba.