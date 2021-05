La malagueña ha respondido muy alterada a las preguntas de la colaboradora de ‘Sálvame’. Y hasta ha anunciado que estaba a punto de desfallecer: «¡Me voy a caer al suelo!».

Este viernes, María Teresa Campos ha visitado las instalaciones de Mediaset, donde concederá una entrevista. A su llegada a los platós de Telecinco, la veterana periodista ha sido abordada por dos miembros de ‘Sálvame‘. Es una costumbre habitual del programa: charlar durante unos minutos con los invitados del ‘Deluxe‘ en los pasillos de la sede de la cadena. En esta ocasión, la llegada de la veterana periodista era retransmitida en directo por las cámaras del programa. Paz Padilla y Lydia Lozano eran las encargadas de darle la bienvenida y formularle algunas cuestiones sobre su inminente charla en directo.

La colaboradora no ha tardado en sacarle el tema de Bigote Arrocet, que ha hecho declaraciones recientes. Y de quien la periodista le ha aconsejado que no hable nunca más. Ha sido entonces cuando la malagueña ha estallado en ira. Cabreada y nerviosa, se ha quejado del trato que estaba recibiendo por parte de la canaria. Esta insistía en hacerle preguntas y caminaba tras ella, decidida a no responder a sus preguntas. Pero la andaluza no quería saber nada. «¡No estoy para estos gritos!», se quejaba.

«¡He venido a trabajar!»

Visiblemente alterada, la presentadora amenazaba con un posible desmayo: «¡Me voy a caer al suelo! ¡He venido a trabajar!». En cuestión de minutos, lo que parecía iba a ser un encuentro amable con María Teresa Campos ha tomado tintes dramáticos. «No se puede acosar así a una señora mayor», recriminaba Kiko Matamoros a Lydia.

Ante el revuelo formado, David Valldeperas decidía dejar paso a la publicidad para que las cosas se calmaran. Pasados los anuncios, Paz Padilla tranquilizaba a la audiencia. Y justificaba así su inesperada y acalorada reacción: «Viene con un gripazo, pero se encuentra mejor. Ya está bien y ya está recuperada y está haciendo un esfuerzo por venir a una entrevista«, apuntaba, lamentando haber disgustado a la Campos.

Lo cierto es que los últimos días han sido moviditos para la que fuera reina de las mañanas décadas atrás. Esta semana, María Teresa Campos ha respondido al mensaje que Rocío Carrasco le envió el pasado miércoles en directo durante la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La hija de Rocío Jurado confesaba sentirse «desesperanzada» ante la visita de su hijo David a los juzgados. Lleva más de 20 años enfrentada a su ex y el nuevo procedimiento judicial que la enfrenta al padre de sus hijos la coloca en una tesitura delicada.

Poco antes de la emisión de su docuserie, la madre de Terelu y Carmen Borrego había confesado que no quiere morir sin que se haga justicia con ella. Por eso, la empresaria quiso enviar un cariñoso mensaje ante las cámaras de Telecinco. «A Teresa lo único que le puedo decir es que la quiero y que, como le dije en su casa, creo, tengo la sensación, de que eso no va a suceder. Creo en la justicia. Es lenta, tiene sus fallos y sus agujeros negros, pero creo firmemente en la justicia y creo que se hará justicia. Y ella lo verá», decía.

Horas después de estas cariñosas palabras por parte de Rocío Carrasco, María Teresa Campos se pronunciaba sobre el documental: «Estoy contenta. Rocío necesitaba eso y las personas que la queremos también necesitábamos eso», sentenciaba.

No es la primera vez que la madre de Terelu y Carmen Borrego habla públicamente sobre Rocío Carrasco. No hace mucho recordaba a la audiencia que no es una mala mafdre y que ha sufrido mucho toda su vida. Por eso espera que España entera conozca por fin toda su verdad a raíz del programa monográfico sobre su vida.

Asimismo, la malagueña ha reconocido que le causa un profundo dolor ver los episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Desde hace décadas sabe bien su sufrimiento y recordar los episodios que relata en Mediaset abre viejas heridas y le hace recordar a Rocío Jurado. “¡Por fin ha hablado! ¡Por fin ha hablado! Es la persona que yo conozco que más ha sufrido en su vida“, detallaba poco después del estreno de la docuserie.