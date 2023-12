María Patiño, tras quedarse fuera de 'Socialité': "Soy afortunada, ya tengo otro gran proyecto"

Este viernes nos hemos enterado de una noticia que afecta al futuro profesional de María Patiño. Tras varios años al frente del programa de Telecinco, la periodista deja de ser la presentadora de 'Socialité'. La decisión, que ha dado a conocer Mediaset mediante un comunicado, se produce apenas unos días después del cierre definitivo de 'La Fábrica de la tele' tras el 'divorcio' con Mediaset. A del próximo mes de enero no será la gallega quien esté al frente del espacio. SEMANA se ha puesto en contacto con ella y esto es lo que cuenta sobre su nuevo horizonte profesional. No está abatida ni triste. Todo lo contrario: ya tiene un nuevo proyecto entre manos que la tiene entusiasmada.

"No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado", dice María Patiño sobre su salida de 'Socialité'

"Estoy muy bien y ya averiguaréis", nos dice María Patiño a esta revista. Relajada y muy amable, confiesa que ya sabía "desde hace tiempo" que esto iba a suceder. "No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado".

"Soy una mujer afortunada y una privilegiada", dice la presentadora

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' nos asegura que la veremos al frente de 'Socialité' durante unas semanas más: "Hasta finales de año estaré con Nuria Marín... todo como hasta ahora", adelanta. Pero su voz refleja una felicidad evidente. Cuando le preguntamos si se trata de un nuevo trabajo o un nuevo reto televisivo no duda en confirmar que sí. "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".

Por motivos profesionales, María Patiño no puede desvelar aún cuál será el siguiente paso que dará en el mundo laboral. En los corrillos de Mediaset se comenta ya que se prevé su participación en un programa de máxima audiencia, pero de momento son solo rumores. Habrá que esperar a que, tal y como señala la propia Patiño, nos enteremos de manera oficial de su próxima incursión televisiva.

"Nunca consideré 'Socialité' un pequeño programa", asegura la presentadora

No cabe duda de que está bien. Y así lo ha hecho saber en sus redes sociales. "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de 'Socialité", destaca. "Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana".