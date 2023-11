María Patiño no pasa por una buena semana, aunque está a punto de estrenar 'Sálvese quien pueda', su última aventura profesional. No es para menos. Hace apenas unos días tenía que decir adiós a un miembro muy importante de su familia, Camila. Una de sus chinchillas (tiene dos) ha muerto después de 15 años a su lado. Este miércoles, fiesta nacional por el 1 de noviembre, 'Socialité' le ha querido rendir un sentido homenaje al pequeño animal y a su devastada dueña. La excolaboradora de 'Sálvame' no ha podido evitar emocionarse y ha roto a llorar al recordar a su animalito, al que, como ella misma ha reconocido, echa mucho de menos.

María Patiño se despide de su compañera de vida

Aunque desde el programa de Telecinco que María Patiño presenta se ha hecho de la triste noticia, ella ella misma quien comunicaba el deceso en sus redes sociales días antes. Ante sus cerca de 530 mil seguidores en Instagram, compartía una emotiva carta de despedida que, rápidamente, recibía miles de 'Me gusta' y tantos otros comentarios. "Hoy se ha ido Camila. Sé q los animales no razonan pero sufren y pelean por sobrevivir como nosotros. Camila ha formado parte del entretenimiento, ha formado parte de la vida de mi familia. Gracias Camila", escribía la presentadora de 'Socialité'. Junto a este tierno mensaje, una foto de sus dos chinchillas. Difícil diferenciar cuál de las dos es Camila, valga subrayar.

En pleno directo y sin que ella lo esperara, sus compañeros también han querido tener un detalle con la gallega. No solo le han recordado los momentos televisivos más memorables que ha protagonizado junto a su mascota. También le han hecho entrega de un cuadro con una ilustración de la chinchilla. Un regalo con el que la afligida dueña podrá rememorar a su animalito después de colgarlo en algún lugar de su casa. "Gracias por entenderme. Hay veces que me da vergüenza, porque con las cosas que pasan en el mundo, hay gente que está sufriendo. Y, diréis, qué tontería… Pero al final lo que quiero transmitir es que hay que cuidar a los animales”, ha dicho muy emocionada.

"Espero que la tengas en casa", le ha dicho Patiño a su excompañera Terelu Campos

De los varios divertidos momentos que han protagonizado María Patiño y Camila en horario de máxima audiencia, sin duda, destaca el del día que la mordió en pleno directo. O cuando, le regaló la muela picada de su chinchilla a Terelu Campos con la que presentaba 'Sálvame Lemon Tea'. "Espero que la tengas en casa", se ha dirigido a la hija de María Teresa Campos dirigiéndose a cámara.

Las redes sociales se han volcado con la muerte de la chinchilla Camila. Una situación natural por la que atraviesan las personas con mascotas. El algún momento toca despedirse de ellas, eso sí, con toda la pena del mundo, como le ha sucedido a María. "Lo siento mucho. Te abrazo", "Ella siempre estará contigo", "Los animales muchas veces dan más que las personas. Lo siento mucho", son algunos de los mensajes que le han enviado a la presentadora a través de sus redes sociales.