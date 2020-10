«Parece ser que ella cree que ayer la llamé cobarde. Yo no llamé cobarde a nadie. Dije que hay ciertas jerarquías y que hay enfrentamientos donde no nos exponemos», explicaba Mila. Visiblemente nerviosa, admitía encontrarse mal ante la respuesta de su amiga y compañera. “Me está dando un chungo… Respiraré cuando me salga del mismísimo… Respiro, respiro. Mucho peor que antes. pero sigo respirando». Y se quejaba por la manera en la que los asunto del trabajo afectaban a su relación con sus compañeros. «Convertimos esto en nuestras vidas. Y estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver. El tema de las Campos al final se olvida. Al final estallamos las bombas los unos contra los otros. Es que no tiene ningún sentido».

Esta tarde, ambas colaboradoras se han visto las caras en ‘Sálvame’, donde han podido poner los puntos sobre las íes y solucionar sus diferencias. La primera en hablar ha sido María Patiño, quien no ha tardado en romperse al ver cómo su amiga se siente defraudada con ella. «Le he pedido disculpas a Mila», anunciaba, nada más comenzar su discurso.

«Lo único que me molesta es que se dé una mala imagen profesional mía. Me da miedo incluso no tener trabajo, me da pánico. Es una obsesión desde que era muy jovencita. Los lunes dejé de ver el diario porque el fin de semana al estar tan implicada en ‘Socialité’ entiendo que tengo exceso de información y a veces soy muy insolente. Y con ayuda de la persona que me aconseja decidí los lunes no verlo», detallaba Patiño.

«Soy muy consciente de cuando hago las cosas mal»

«No mando mensajes para desestabilizar a nadie. Si se siente decepcionada… No sé por qué. Ella lo dice. Yo me fustigo demasiado. Este fin de semana ha sido importante por cosas personales y ayer tenía que haberla llamado por la noche o por la mañana», subrayaba. «Soy muy autocrítica y me miro al espejo todos los días, me machaco y soy muy consciente de cuando hago las cosas mal. Soy una persona que no me suelo quejar, pero también tengo mis problemas. Se supone que soy fuerte, ambiciosa… Soy muy responsable con mi trabajo. Es difícil ser colaboradora, presentadora… Para mí ha sido difícil y he hablado con los jefes. Mi implicación no ha sido igual cuando presento que cuando se siento como colaboradora».

Patiño: «Me molestó que me llamase cobarde»

Nerviosa, y hecha un mar de lágrimas, María Patiño dejaba claro que no desea ningún enfrentamiento con Mila. «Respecto a lo de ayer lo único que le puedo decir a Mila es que me disculpe y que no se hagan las cosas durante el directo. Me molestó que me llamase cobarde y me molestó que diga que tengo una cosa personal con Terelu porque jamás he tenido algo personal con Terelu».