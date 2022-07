El nuevo programa de Telecinco ‘Ya es verano’ acaba de arrancar y no ha estado exento de críticas. El pistoletazo de salida del espacio que ocupa las tardes de la cadena durante los fines de semana en sustitución de ‘Viva la vida’ ha contado con una detractora. No es otra que María Patiño. La presentadora se ha pronunciado a través de su perfil de Twitter donde parece que no le ha gustado en exceso este estreno.

María Patiño ha compartido un mensaje en el que recuerda que fue ella quien desveló el polémico mensaje que Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, había mandado a Gloria Camila Ortega. Añade el siguiente texto: «Telecinco.. continúa la manipulación». Precisamente la hija de José Ortega Cano fue protagonista del estreno de ‘Ya es verano’ donde la joven se mostró crítica con la entrevista que le hicieron en ‘Sálvame Deluxe’. También subrayó que no le parecía bien cómo ciertos colaboradores habían aplaudido el polémico mensaje de Gema Aldón en el que incluía el insulto de «cerda» y añadió que eso era una «agresión verbal». Fue precisamente María Patiño quien destacó en ‘El Deluxe’ que la joven lo único que estaba haciendo era defender a su madre.

El tuit de María Patiño

El primer programa de ‘Ya es verano’ tuvo como padrino a Máximo Huerta. El periodista y escritor regresó a la cadena después de siete años de ausencia y recorrió de nuevo su célebre «pasillo de la fama». Entonces fue testigo de qué retrato sustituía al suyo. Curiosamente era el de María Patiño. «Me sustituye la Patiño. Vamos a quitarla», bromeaba. Poco después añadía el siguiente piropo: «Una grande también». María Patiño ha compartido la noticia en su perfil y ha añadido esta puntualización. «Hay que ver los programas para evitar tergiversar lo que se dice. Un besazo ⁦Máximo Huerta». El escritor no ha tardado en contestar y lo ha hecho con un escueto mensaje. «Te beso».

‘Ya es verano’ ha arrancado este último fin de semana de julio en Telecinco. Durante su estreno tuvieron a Gloria Camila Ortega como una de las grandes protagonistas de la tarde. La hija de José Ortega Cano respondió a Gema Aldón tras su entrevista en ‘El Deluxe’. «A mí quien me importa es mi padre. En un plató no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme sin insultos y sin nada», dijo. También habló largo y tendido del polémico WhatsApp del que María Patiño se pronunció en su momento. «Yo recibo este mensaje después de haber hecho un comentario sobre la colección de Ana en el que digo que es para gente más mayor. Estoy muy agradecida a Ana en todo lo que nos ha ayudado. Siempre se lo he dicho. Con Ana siempre he intentado ser buena, portarme bien, ayudarla. Evidentemente hay muchas cosas que no comparto».