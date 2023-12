María Patiño causa baja en 'Socialité' por un motivo de salud

A María Patiño se la esperaba este miércoles 6 de diciembre en 'Socialité'. El programa estrella de la productora La Fábrica de la Tele que próximamente echará el cierre "tras 17 años de éxitos" comenzaba su emisión sin la presentadora. Ha sido Javier de Hoyos el elegido para ponerse al frente del formato ante la ausencia de su jefa. También ha sido el encargado de explicar a la audiencia los motivos de que la excolaboradora del extinto 'Sálvame' no se encontrara en plató. Una decisión que ha llamado especialmente la atención después del mensaje que envió ayer al enterarse de la disolución de la mítica productora para la que trabaja.

La cita convocada por María Patiño a la que no ha podido asistir

"Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en 'Socialité'", escribía María Patiño un día antes de su sonada ausencia en el plató de su programa. Esta era la reacción de la presentadora al conocer la noticia del cierre de La Fábrica de la Tele. Una información que coincidía con otro anuncio insólito: Mediaset se plantea no contar con ella para la próxima etapa de 'Socialité'. Visiblemente enfadada, María convocaba a su público más fiel delante del televisor para el día siguiente. Una cita que no ha cumplido al causar baja por un motivo de salud.

A las 13:00, como ya es habitual durante los festivos, ha comenzado la emisión de 'Socialité'. Javier de Hoyos aparecía en la pequeña pantalla para comunicar a los espectadores la razón de que fuera él y no su compañera el que liderara el formato. "Le mando un beso especial a María Patiño porque tiene un herpes en el labio. Que no voy a enseñar la foto que me ha mandado porque me mata ahora mismo", ha anunciado el periodista. "Esperemos que para el viernes 8 de diciembre, que también tenemos programas, ya esté bien. Un beso, María", sentenciaba.

El futuro de María Patiño al frente de 'Socialité' en el aire

El cambio exprés que ha provocado la infección de María Patiño ha sorprendido doblemente. No solo porque se la esperaba después de su golpe en la mesa público. También por ser Javier de Hoyos el 'suplente' de la presentadora y no Nuria Marín, quien siempre da un paso al frente cuando la gallega se ausenta de plató. Algo que no suele ser habitual en ella desde su incorporación a 'Socialité' en 2017.

Casualidad o no, la inesperada ausencia de María llega 24 horas después del sorprendente anuncio que apunta a que no seguirá presentando su programa. Se baraja con María Verdoy como la persona que podría sustituirla en su puesto de trabajo a partir de enero de 2024. "Estoy convencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se ha publicado respecto a 'Socialité'. Tiempo al tiempo", sentenció la excolaboradora en sus redes nada más enterarse de estas informaciones que ponen en riesgo su futuro profesional.