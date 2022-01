La entrada de Marta Riesco en directo en ‘Sálvame’ del pasado martes ha causado un enorme revuelo. La reportera intervino en el programa y, de manera inesperada, anunció que iba a denunciar a Anabel Pantoja, con la que protagonizó un tenso rifirrafe ante las cámaras. Este miércoles, María Patiño y Terelu Campos han comentado todo lo que sucedió y cómo valoran las conductas de sus compañeras.

«Las ansias de popularidad de Marta son muy evidentes»

Durante la emisión de ‘Sálvame Lemon Tea’, la gallega ha comentado que la sevillana se metió «en un berenjenal” al entrar al trapo con la novia de Antonio David Flores. Cree que la sobrina de Isabel Pantoja tenía que haber sido más prudente. Y se ha mostrado muy dura todavía con la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’: “Es un personaje público y no lo ha querido aceptar… Las ansias de popularidad de Marta son muy evidentes”.

“Ella ha azuzado para que me intenten pedir una pena de prisión. La jugada les ha salido tan mal a todos que de momento no estoy autorizada para contar las grandes mentiras de Antonio David, de su hija Rocío Flores y de la novia de Antonio David”, añadía Patiño.

Terelu Campos se sumaba a las críticas de su compañera: “Pongo mis manos en el fuego, y no me las quemo, a que Marta Riesco estaba deseando entrar en el programa para decirle a Anabel Pantoja que la iba a denunciar”. También aplaudía la reacción de la andaluza: «Anabel no se achantó en ningún momento». Patiño puntualizaba: «Las demandas no se anuncian, se interponen. Y el triunfo es cuando se ganan».

Marta Riesco quiere llevar a Anabel Pantoja «al banquillo»

