La colaboradora está dolida con su excompañera y por eso la ha bloqueado en WhatsApp. «No tengo por qué pedirle perdón», dice.

María Patiño ha confesado que se siente muy decepcionada de su compañera y amiga,Terelu Campos. Las recientes declaraciones de la hija de María Teresa Campos le han hecho daño y no teme reconocerlo en público.

La semana pasada, la malagueña regresaba a ‘Sálvame’ después de 450 días de ausencia. El motivo de su vuelta al programa era su participación como cocinera en ‘La última cena’. En su retorno al que fue su lugar de trabajo durante casi una década se reencontraba con muchos de sus antiguos compañeros. Pero no estaban todos: la gallega no acudía al plató alegando cuestiones de salud. El pasado fin de semana en ‘Viva la vida’, Diego Arrabal afirmaba que la ausencia de Patiño no fue casual. Entonces, Terelu afirmaba: «Yo a la gente a la que le importo un pimiento no le doy explicaciones».

«No tengo por qué pedirle perdón»

Patiño, que se ha sentido aludida por los comentarios de la andaluza, ha detallado esta tarde cómo se siente respecto a la actitud de su excompañera. «Me considero una tía muy legal. Soy la misma María de siempre. No ha habido un cambio en mí. Si yo a ella le importo un pimiento es algo que tengo que aceptar. Me he partido la cara por ella y he sido critica por ella. Pero la pregunta es: ¿Ella se ha partido la cara por mí?, decía. «Acepto su manera de ser. Me parece que es una buena tía. Tengo un sentimiento positivo hacia ella. En momentos de debilidad de ella lo que he intentado es echarle un mano, pero no tengo por qué pedirle perdón. Nunca he hablado desde la animadversión o desde la envidia. He estado la altura de las circunstancias siempre. Soy una tía legal siempre».

«Soy la misma, el cambio está en ella»

«Esto es como cuando te deja una pareja. Lo tienes que aceptar, sin más», añadía María, visiblemente dolida con Terelu. «Por mi manera de ser me cuesta compaginar la amistad con mi profesión. Intento llevar a rajatabla estas cosas. He intentado decir de Terelu lo que pienso, independientemente de mi amistad con ella». La periodista ha admitido que «he sido crítica con ella y no me apeo de ninguna de esas críticas». Y ha recalcado que ella nunca ha cambiado su manera de interactuar con su amiga. «Soy la misma María Patiño que estaba con Terelu. El cambio está en ella».

«Ella lo ha pasado muy mal. Un día hice alusión a la relación con ella… No he tenido ningún problema con ella. Ella me dice que lo qué más daño le hace es la posibilidad de que le hagan daño profesionalmente. Una vez fui dura con su hija Alejandra porque una semana antes hablaba en tonos muy diferentes», subrayaba. María Patiño ha querido dejar claro que quien ha sufrido una transformación ha sido Terelu. «A raíz de la enfermedad que ha pasado ha sufrido muchísimo, ha hecho un click su cabeza y ha eliminado a personas que considera que quizás no le damos el cariño que merece».

Patiño ha recordado que, a pesar de sus diferencias con su colega, siempre ha existido un enorme cariño entre ellas. «Desde que la conocí en este plató es una persona que me ganó desde el minuto uno y las dos hicimos todo el esfuerzo posible por tener una relación buena cuando yo estaba como a caballo ganador. Lo que he pensado de Terelu en el pasado lo sigo pensando en el presente», insistía.

Lo cierto es que desde que terelu dejó su sillón de ‘Sálvame’, en 2019, entre ambas profesionales las cosas han cambiado mucho. «Me merezco que las personas que me tengan un determinado aprecio me llamen y me lo digan. Me he ganado el respeto y la consideración de las personas a las que he querido. Terelu nunca me ha recriminado nada. Puedo tener una confrontación, pero si todo se rompe por un comentario hecho en la televisión no pasa nada. Me merezco lo mismo que ella».

A medida que iba hablando, Patiño destapaba sus sentimientos más profundos: «Me ha decepcionado porque le cuesta darme mi sitio. Yo me lo merezco». Tras estas palabras, Terelu se ponía en contacto con Jorge Javier Vázquez a través de mensajes en el móvil. Así fue como el presentador se ha enterado de la drástica decisión que ha tomado su compañera. «¿La tienes bloqueada»?, le ha preguntado. Entonces, Patiño respondía, sincera: «No te está mintiendo». «¿Qué es, para hacerte millennial?, bromeaba el de Badalona. ¿No te parece un poco infantil? ¿Cuándo piensas desbloquear a Terelu?», cuestionaba.

Y es que la propia Terelu le había confirmado al presentador: «Me ha bloqueado y para leerme yo es una imbecilidad». Jorge Javier le recordaba a Patiño que lo de bloquear y desbloquear en WhatsApp es una costumbre habitual en ella. «Te vas de grupos y luego apareces y desapareces», comentaba. La gallega reconocía: «Sí, la bloqueé como una niñata de 12 años».

Jorge Javier la animíó a levantar el veto a su amiga, pero ésta se ha negado en rotundo a hacerlo. «No quiero desbloquearla. Si la desbloqueo porque tú me lo dices no lo hago porque quiero. Además, como le importo un pimiento qué más da», se lamentaba.

Terelu se defiende: «Sí he estado a la altura con ella»

A través del WhatsApp de Jorge Javier, Terelu aportaba su versión de los hechos. «Yo no dije de esa manera que me importaba un pimiento. Alabé su profesionalidad y dije que ponía mis dos manos por ella y no me las quemaba. A EmmaGarcía le dije que no había relación. Me mandó un mensaje el domingo y cuando le contesté me había bloqueado. Sí que he estado a la altura con ella». Son algunas de las palabras que enviaba al presentador, quien leyó sus mensajes en directo.

«Ella lo que cuenta es verdad. El problema es que luego está a lo que uno percibe y lo que uno siente. Yo considero que me he enterado por televisión de cuestiones que desconocía. ¿Que coincidimos una mesa? Vale. Pero ahora no me sale desbloquearla ni irme a cenar con ella».