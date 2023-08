Así es María José Monge, la hija "secreta" de Camarón

En la última emisión de Lazos de Sangre, muchos han sido los seres queridos de Camarón que han querido rendir tributo al artista. Entre ellos María José Monge, la hija más desconocida del intérprete de Como el agua que no ha querido dejar pasar la oportunidad de aparecer en pantalla para ensalzar la figura de su padre dentro del ámbito musical y también en el privado.

Aunque a lo largo del tiempo siempre se ha señalado que son únicamente 4 los hijos que el cantante tuvo, todos ellos en su matrimonio con La Chispa, lo cierto es que antes de ellos nació la que ha permanecido en un discreto segundo plano hasta ahora: "He vivido en Madrid y luego en Barcelona, siempre con la familia de mi madre", ha comenzado explicando María José en el documental.

Unos minutos más tarde, Monge ha vuelto a tomar la palabra para hacer referencia a la relación que tuvo Camarón con la mujer que posteriormente se convertiría en la madre de su primera hija: "Eran los dos jóvenes, se conocieron de fiesta y de comidas de amigos. Ahí empezó todo", indicaba. Sin embargo, no fue hasta la mayoría de edad cuando No conocí a mis hermanos hasta los 18 años, momento en el que acudió al velatorio en Badalona de su progenitor para acompañar a sus hermanos en tan difícil situación.

El "cambio de identidad" de María José a los 18 años

Dado el detalle que tuvo esta hija "secreta" pese a haber permanecido en un perfil bajo a lo largo de su vida, sus hermanos y La Chispa quisieron que se sintiera como una más. Así lo ha contado la que fuera esposa de Camarón, admitiendo que, pese a que en un primer momento se llamaba María José Reñaga, finalmente a los 18 años cumplieron el deseo del artista de que llevara su apellido del mismo modo que el resto de sus hijos: "Cuando él faltó, se arreglaron los papeles y, por mediación de un amigo mío que estaba en Badalona, le pusimos a la niña María José Monge Regaña", recordaba.

El bonito detalle de la hija de Camarón

En un intento por demostrar que su padre siempre ha estado presente en sus pensamientos pese a la distancia, María ha mostrado a cámara el tatuaje que ahora adorna uno de sus brazos. Se trata de un diseño que también formó parte del cuerpo del artista: "Este era el tatuaje de mi padre y me lo hice hace unos 5 o 6 años, no hace mucho. Me lo hice porque me gustaba", admitía con orgullo y mostrando una parte de su cuerpo que ahora mira con mucho afecto.